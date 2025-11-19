Húszmilliárd forint többletfinanszírozás jut képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra

Mostantól évente beépülő jelleggel húszmilliárd forint többletfinanszírozást biztosít a kormány képalkotó-diagnosztikai, ultrahang, CT és MR vizsgálatokra - jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerdán a Debreceni Egyetem (DE) klinikai központja új MR-berendezésének sajtónyilvános megtekintésén.

Takács Péter azt mondta, a „gyorsítósáv” fantázia nevű program keretében, két lépcsőben, 40 milliárd forint értékben szereznek be nagy értékű képalkotó diagnosztikai eszközöket, ezen túlmenően biztosítanak évente további 20 milliárdot a vizsgálatokra.

Hozzátette: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egy várólistacsökkentő programot is indított, amihez minden kórház és minden szakrendelő, ahol van CT és MR, csatlakozhat, „ettől azt várjuk, hogy egyharmadával több vizsgálatot fognak tudni elvégezni a kórházak és a szakrendelők a korábbi időszakhoz képest, ami a várólisták csökkenését, radikális csökkenését fogja rövid időn belül okozni”.

Az egészségügyi államtitkár a fejlesztések háttereként rámutatott, hogy az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az igény a képalkotó vizsgálatok iránt: az orvos szakma részéről egyre több diagnosztikára van igény, ez igaz a CT és az MR felvételekre is.

„Ezt felismerve a magyar kormány úgy döntött, hogy áttekinti a képalkotó eszközparkot a magyar egészségügyi ellátórendszerben, és megfelelő forrást biztosít ahhoz, hogy a legkorszerűbb berendezéseket beszerezhessék” - mondta.

Hozzátette: a Debrecenben üzembe helyezett csúcskategóriás „3 Teslás” MR-készülék elsősorban a neurológiai és idegsebészeti szempontból releváns esetek pontos felderítéséhez és feltérképezéséhez elengedhetetlen.

Takács Péter elismerően szólt a debreceni egészségügyi ellátórendszerről. Azt mondta, a Debreceni Egyetem a magyar egészségügyi ellátórendszer egyik zászlóshajója, ahol a csúcstechnológia szinte azonnal megjelenik, mint ahogy a mostani MR-készülék is.

Az eszközök azonban nem érnének semmit, ha nem lenne megfelelő humánerőforrás, ha nem lennének ott azok a szakdolgozók és orvosok, akik nap mint nap dolgoznak ezekkel az eszközökkel - fűzte hozzá az egészségügyi álamtitkár.

Széles Diána (Fidesz-KDNP), Debrecen alpolgármestere kiemelte: a város „ékes példája annak, hogy az egészségügyben is működik az összefogás”. Magyarország kormánya biztosítja a szükséges forrásokat, hogy a klinikai központ működjön, az önkormányzat pedig magára vállalta a prevencióval kapcsolatos munkákat - jelezte.

Azt mondta, Debrecenben biztonságban vannak a betegek, a klinikai központ kiváló régiós munkát végez, a betegek minőségi ellátást kapnak, amihez viszont arra van szükség, hogy Magyarország kormánya biztosítsa a szükséges a forrásokat, mind az eszközparkot, mind a dolgozók munkabérét.

Széles Diána emlékeztetett rá, hogy számos programot indítanak közösen a kormánnyal. Megemlítette, hogy még ebben az évben új mentőautót fog kapni a debreceni mentőszolgálat, és elindul a mentőállomás energetikai felújítása. Felidézte azt is, hogy az önkormányzat az iskolai egészségügyi ellátás keretében évente tizenháromezer vizsgálatot végeztet el, a Szent Anna utcai rendelőben folyamatos szűréseket biztosítanak, számtalan egészségügyi programot szerveznek. Ez az együttműködés is jelzi, hogy Debrecen gondoskodó város - jegyezte meg az alpolgármester.

Berényi Ervin, az orvosi képalkotó klinika igazgatója elmondta: az előző MR-berendezéssel, amely cserére érett volt már, tíz év alatt több mint százezer vizsgálatot végeztek el. Az új berendezéssel 12-13 ezer beteget tudnak megvizsgálni egy év alatt, de a Hajdú Biharban lévő négy berendezéssel összesen 25-30 ezer beteget vizsgálnak meg évente.

Hozzátette: éves szinten körülbelül ötszázezer vizsgálatot végeznek, beleértve a röntgen, az ultrahang, a CT és az MR vizsgálatokat.

Az új „3 Teslás” MR-készülék egy mesterséges intelligenciával ellátott berendezés, amelynek különlegessége, hogy a mesterséges intelligenciának egyrészt az adatgyűjtésben, másrészt az adatok feldolgozásában is van szerepe, miközben a gép által készített felvételek képminőség „valami eszméletlen fantasztikus, ilyet nem láttunk még” - magyarázta Berényi Ervin.