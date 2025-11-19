Nemzetközi kutatás szerint Magyarország az európai élmezőnyben jár a visszaváltási rendszer használatában - közölte a szerdán az MTI-vel Every Can Counts tudatossági programot működtető szervezet.

A visszaváltást kötelezően gépi úton, visszaváltó automatákkal kell biztosítaniuk a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező élelmiszerüzleteknek januártól

A nemzetközi kutatás 16 országra terjedt ki, több mint 16 ezer fő bevonásával készült, a felmérést Magyarországon az Every Can Counts nemzetközi tudatossági program megbízásából a Made with Insight végezte 1015 ember részvételével.

A tájékoztatás szerint a kutatás kimutatta, hogy Magyarország a körforgásos csomagolás és a kötelező visszaváltási rendszer egyik legsikeresebb piaca. Ismertették, világszerte a válaszadók 71 százaléka támogatja a visszaváltási rendszereket (Deposit Return Scheme, DRS), és 88 százalék hisz abban, hogy a visszaváltott italcsomagolások valóban újrahasznosulnak.

Magyarországon a válaszadók 98 százaléka már használja a visszaváltási rendszert, és a fenntartható csomagolás fogalmát is az átlagnál tudatosabban értelmezi. A magyar válaszadók 54 százaléka mondta, hogy mindig visszaváltja az üres italcsomagolásokat, további 28 százalék pedig gyakran teszi ezt meg.

Ez azt jelenti, hogy a lakosság 82 százaléka rendszeresen, a mindennapjaiba beépítve használja a rendszert. A korosztályos adatok arra utalnak, hogy a visszaváltás különösen az idősebbek számára magától értetődő.

A Baby Boomer generáció körében a DRS támogatottsága 80 százalékos, míg a Gen Z (16-28 évesek) körében 59 százalék. Az idősebbek számára a visszaváltás nem új jelenség, inkább egy ismerős gyakorlat visszatérése, míg a fiatalabbaknál nagyobb súlya van annak, hogy érthető magyarázatot és személyes élményt kapjanak az újrahasznosításról - írták a közleményben.

A magyar válaszadók 41 százaléka számára az is fontos szempont, hogy a csomagolás tartalmazzon újrahasznosított anyagot. A kutatás arra is rámutat, a DRS-t alkalmazó országokban - így Magyarországon is - sokan azonosítják a fenntarthatóságot az újrahasználhatósággal, vagyis azzal, hogy egy csomagolást többször lehessen használni.

A mindennapi gondolkodás szintjén tehát a fenntarthatóság már jóval többet jelent pusztán szelektív gyűjtésnél - tették hozzá.