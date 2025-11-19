Belföld
"Az utolsó pillanatig nyomni kell!'
Vácrátóton, a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén aktivizálta magát a miniszterelnök
Orbán Viktor hozzátette: mindenki a választásra gondol elsősorban, de a háború szerinte minden mást megelőz.
"És az egyik kulcskérdés szerintünk, ezt majd persze januárban kell mondani, ami elválasztja a két politikai közösséget, a mienket, a jobboldalt, meg a másikat, a baloldalt, az a háborúhoz való viszony" - mondta Orbán Viktor. Hozzátette: Brüsszel bele fog tolni mindenkit a háborúba, aki hagyja magát. Ahol Brüsszel-párti kormány van, azokat beletolják. Nálunk nemzeti kormány van, és ha az lesz, akkor bennünket nem tolnak bele - jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor az aláírásgyűjtés résztvevőitől azt kérdezte: "és maguk szerint hogy lesz? Nyerünk, vagy?" Erre többen hangosan kiabálták, hogy "nyerünk".
A kormányfő Rétvári Bencével, a Pest vármegyei település országgyűlési képviselőjével vett részt a vácrátóti aláírásgyűjtésen. Felidézte, hogy a legutóbbi választási kampányban "Vácon voltam a Bencével kopogtatni, és a Bence nyert. Tegnapelőtt láttam új méréseket, mondtam neki, hogy ezt ne olvassa el, mert elbízza magát".
Orbán Viktor azt mondta: "arra kérem önöket, most átválthatok háborúról választásra, hogy a végéig nyomják". Tehát akármilyen számok jönnek, hogy nagyon jó áll a Bence, már glória lesz a feje fölött, nem érdekes, nem számít, az utolsó pillanatig nyomni kell! - hangsúlyozta a kormányfő.