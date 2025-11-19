Megjelent a felhívás: a vidéki vállalkozások beruházásait támogatja a Demján Sándor 1+1 Program új üteme - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel szerdán.

A közleményben kiemelték, a kormány mindent megtesz a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) támogatása érdekében. Ezért egy 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, valamint bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt.

A kormány azonban itt nem áll meg: szerdán megjelent a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második ütemének végleges felhívása. A pályázatok előtöltésére november 20-án 10.00 órától november 28-áig lesz lehetőség, a támogatási kérelmek december 1-jén lesznek benyújthatók.

A program a vidéki, legalább 5 fős feldolgozóipari vállalkozások beruházásait támogatja 20 milliárd forintos keretösszeggel. A kormány célja, hogy a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatásával növelje a hazai kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét - írták.

A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második szakasza az első ütem kimagasló eredményeire épül, amelynek keretében eddig közel 1400 vállalkozás részesült támogatásban, mintegy 108 milliárd forint értékben, ami több mint 200 milliárd forintnyi beruházás megvalósulását teszi lehetővé országszerte. A források közel kétharmada a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került, jelentősen hozzájárulva a helyi gazdaságok megerősödéséhez.

A második ütem előregisztrációs időszakában összegyűlt igények alapján a felhívás véglegesítésre került. Az NGM a második ütemet kifejezetten a termelőberuházások támogatására, a legalább 5 fő munkavállalót foglalkoztató és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások számára hirdeti meg.

A program továbbra is új, korszerű eszközbeszerzések megvalósítását támogatja - közölte a tárca. A főbb paraméterek változatlanok maradtak: 25-200 millió forint közötti, 50 százalékos intenzitású vissza nem térítendő támogatás igényelhető, kizárólag vidéki megvalósítási helyszínen, és minimum két lezárt üzleti év szükséges.

A végleges felhívás november 19-én jelent meg és november 20-án 10.00 órától november 28-áig lesz lehetőség a kérelmek előtöltésére, amelyek 2025. december 1-jén lesznek benyújthatók. November 12-én lezárult a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második ütemének előregisztrációs szakasza, támogatási kérelmet kizárólag azok adhatnak be, akik az előregisztrációban részt vettek - ismertették.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár a közleményben kiemelte: az első ütem nyertesei között vannak, akik már megvalósították beruházásukat, ezek a vállalkozások jó példával szolgálnak arra, hogy a hatékonyságnövelő fejlesztések mind a hazai, mind az exportpiacon erősítik a versenyképességüket.

"Célunk, minél több kkv számára lehetőséget biztosítani arra, hogy a technológiai megújulás által mérhetően növekedjen a termelékenységük, a jövedelemtermelő képességük, valamint, hogy magasabb hozzáadott értékű működésre tudjanak átállni" - közölte. A program lebonyolítását a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség végzi, a pályázati felhívás és a kitöltő rendszer a www.vali.hu felületen érhető el.

A támogatás 2026 első negyedévében 100 százalék előleg formájában kerül kifizetésre, hogy a vállalkozások minél előbb elindíthassák beruházásaikat.