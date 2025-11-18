Belföld
„Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve"
Orbán Viktor reagált a Tisza jelölt-állítására
A miniszterelnök reagált a Tisza jelölt-állítási bejelentésére
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A kormányfő hozzátette: tudjuk mit jelent, ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz.
Orbán Viktor a bejegyzés végén összegezte meglátásait, majd kérdést is megfogalmazott: "Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?"