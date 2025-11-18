2025. december 7., vasárnap

Belföld

„Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve"

Orbán Viktor reagált a Tisza jelölt-állítására

MH
 2025. november 18. kedd. 8:08
Frissítve: 2025. november 18. 9:53
"Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat" - fogalmazott a miniszterelnök kedd reggel saját közösségi oldalán.

„Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve"
A miniszterelnök reagált a Tisza jelölt-állítási bejelentésére
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő hozzátette: tudjuk mit jelent, ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz.

Orbán Viktor a bejegyzés végén összegezte meglátásait, majd kérdést is megfogalmazott: "Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?"

