Kövér László az Országházban két egyházi vezetővel találkozott

Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Országházban fogadta Melétiusz Sáttáhit, a szíriai Antióchiai és Egész Keleti Görög Ortodox Egyház Ökumenikus Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Szerv főigazgatóját és Prince Lawrence egyházelnököt, a Golgota Gyülekezetként ismert neoprotestáns vallási mozgalom nigériai vezetőjét, misszionáriusát – tájékoztatta az Országgyűlés hivatalának sajtóirodája kedden az MTI-t.

az Országház Pázmándy Dénes termében 2025. november 18-án

A két egyházi vezető a Külgazdasági és Külügyminisztérium Üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárságának meghívására az üldözött keresztények iránti nemzetközi szolidaritási nap, a Red Wednesday alkalmából immár harmadik alkalommal megrendezett nemzetközi konferenciára érkezett Budapestre. A „Red Wednesday 2025 – szolidaritás az üldözött keresztényekkel” címmel megtartandó konferencia három fő témája a szíriai és a nigériai keresztények helyzete mellett a nyugati világban tapasztalható keresztényellenesség – olvasható a közleményben.

A tájékoztató szerint a találkozón Melétiusz Sáttáhi és Prince Lawrence beszámolt a szélsőséges szervezetek és mozgalmak részéről Szíriában és Nigériában megnyilvánuló és elsősorban a keresztény közösséget sújtó vallási erőszakról. Kifejezték elkötelezettségüket országaik stabilitásának megteremtése és fejlődése iránt, amelynek előfeltétele a keresztények vallásszabadsága és biztonsága, valamint a vallások békés együttélése.

A közlemény idézi Kövér Lászlót, aki elmondta, „az egyházi vezetők két olyan országból érkeztek, amelyek számunkra keresztény vallásunk és kultúránk folytán különösen fontosak: Szíriából és Nigériából. Szíria azért különösen fontos, mert egyike azoknak az országoknak, ahová a keresztény vallás legősibb gyökerei is visszanyúlnak, Nigéria pedig azért, mert az egyik leggyorsabban növekvő keresztény népesség otthonaként az egyetemes kereszténység jövője szempontjából megkerülhetetlen. Ilyen országok esetében nem lehetünk elég hálásak azoknak, akik a kereszténységet fenntartják, illetve gyarapítják bennük”.

A házelnök történelmi pillanatnak nevezte a mostanit, amikor az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump éppen a legutóbbi napokban karolta fel nagy határozottsággal mindkét ország ügyét, és mindkettő országban a keresztények ügyét. Eddig magyar részről rendszeresen kellett úgy éreznünk, hogy a nyugati világban egyedül vagyunk a keresztények vallásszabadságát és biztonságát illető elkötelezettségünkkel – mondta az Országgyűlés elnöke. „Ez most megszűnt, sőt elmondhatjuk, hogy a nyugati világ vezető hatalmával karöltve vállalunk Önökkel szolidaritást” – fogalmazott.

A közlemény kitér rá, hogy a Hungary Helps Program fókuszában álló régiók egyházi vezetői – a KKM Üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárságának kezdeményezésére megszervezett – látogatásainak célja az együttműködés erősítése mellett az adott keresztény közösségekkel kapcsolatos figyelemfelhívás, mind a magyar, mind a nemzetközi közvélemény felé. A Hungary Helps Program egyik küldetésének tekinti ugyanis az üldözött és rászoruló keresztény közösségek helyzetének, életének és az őket érintő kihívásoknak a megismertetését és a velük való szolidaritás kinyilvánítását – írta az Országgyűlés hivatalának sajtóirodája.