2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Bizottsági tagokat toboroz a Nemzeti Választási Iroda

A www.valasztas.hu oldalon jelent meg a felhívás

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 9:29
Frissítve: 2025. november 18. 9:55
Megosztás

Szavazatszámláló bizottsági tagokat toboroz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a jövő évi országgyűlési választásra.

Bizottsági tagokat toboroz a Nemzeti Választási Iroda
Bizottsági tagokat toboroz a Nemzeti Választási Iroda (képünk illusztráció)
Fotó: MH/Török Péter

A 2022-ben megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása a jövő évi országgyűlési választásokra lejár, így minden magyar választópolgárnak lehetősége nyílik arra, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagja legyen.

Felidézték: a szavazatszámláló bizottság a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerve, amelynek elsődleges feladata a szavazás lebonyolítása, a szavazóköri választási eredmény megállapítása, a választás tisztaságának és törvényességének biztosítása.

Hozzátették: amennyiben valaki a szavazatszámláló bizottság választott tagjaként szívesen részt vállalna a szavazásnapi feladatok ellátásában, az vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerint illetékes jegyzővel. A honlapon közzétették a jegyzők elérhetőségét is.

Arról is írtak, hogy a választott szavazatszámláló bizottsági tag munkájáért bruttó 80 ezer forint díjazásban részesül, valamint a szavazás napját követő munkanapon mentesül - az őt egyébként terhelő - munkavégzés alól.

Az NVI Kommunikáció a youtube-csatornáján megosztott egy kisfilmet is, amelyben részletesen bemutatják a szavazatszámláló bizottság feladatait.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink