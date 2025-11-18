2025. december 7., vasárnap

Az idei a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett

Szijjártó Péter megköszönte Robert Palladino amerikai ügyvivő majd egyéves budapesti szolgálatát

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 19:35
Robert Palladino amerikai ügyvivő majd egyéves budapesti szolgálata alatt elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy az idei a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

Az idei a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett
Szijjártó Péter: Más érzés búcsúztatni az amerikai nagykövetség mostani vezetőjét, mint amilyen volt az elődjét
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy más érzés búcsúztatni az amerikai nagykövetség mostani vezetőjét, mint amilyen volt az elődjét. „Robert Palladino elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy a 2025-ös év a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett” – emelte ki.

„Megkezdődött az aranykor: Washingtonban nem ellenségként, hanem barátként tekintenek ránk, megszüntették a velünk szemben bosszúból kivetett politikai szankciókat, megdől az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja, az Egyesült Államok nagymértékben járul hozzá Magyarország energiabiztonságához, és új dimenzióba lépett a védelmi együttműködésünk is” – sorolta.

„Köszönjük Robert Palladino majd egyéves budapesti szolgálatát, személyében Magyarország igaz barátját ismerhettük meg” – közölte Szijjártó Péter.

„Sajnáljuk, hogy elmegy, de lesz egy újabb barátunk a washingtoni külügyminisztériumban!” – tette hozzá.

