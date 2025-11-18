Robert Palladino amerikai ügyvivő majd egyéves budapesti szolgálata alatt elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy az idei a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

Szijjártó Péter: Más érzés búcsúztatni az amerikai nagykövetség mostani vezetőjét, mint amilyen volt az elődjét

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy más érzés búcsúztatni az amerikai nagykövetség mostani vezetőjét, mint amilyen volt az elődjét. „Robert Palladino elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy a 2025-ös év a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett” – emelte ki.

„Megkezdődött az aranykor: Washingtonban nem ellenségként, hanem barátként tekintenek ránk, megszüntették a velünk szemben bosszúból kivetett politikai szankciókat, megdől az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja, az Egyesült Államok nagymértékben járul hozzá Magyarország energiabiztonságához, és új dimenzióba lépett a védelmi együttműködésünk is” – sorolta.

„Köszönjük Robert Palladino majd egyéves budapesti szolgálatát, személyében Magyarország igaz barátját ismerhettük meg” – közölte Szijjártó Péter.

„Sajnáljuk, hogy elmegy, de lesz egy újabb barátunk a washingtoni külügyminisztériumban!” – tette hozzá.