Belföld
Az Egyesült Arab Emírségek fontos partnere Magyarországnak
Mindkét országnak fontosak a hagyományok, a közösségek, a család
Kövér László a közös sajtótájékoztatón azt mondta, a találkozó illeszkedik az idei év intenzív kétoldalú kapcsolatépítésébe, hiszen nyáron Magyarországra látogatott az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök pedig kétszer járt idén az országban.
A mostani találkozó lökést ad a kétoldalú parlamenti együttműködés élénkítésének a baráti tagozatokon és a szakbizottságokon keresztül, ugyanakkor nem csak a kétoldalú kapcsolatépítésre ad lehetőséget, hanem a nemzetközi porondon való együttműködésre is – mutatott rá a házelnök.
Utóbbival kapcsolatban megemlítette: mindkét ország érdekelt abban, hogy az Európai Unió és az emírségek között idén elkezdődött szabadkereskedelmi tárgyalások mielőbb eredményt hozzanak.
Kövér László kiemelte, a két országnak nem csupán az érdekei vágnak egybe sok kérdésben, hanem a politikájuk is hasonló értékeken alapul: a hagyományok, a közösségek, a családok tiszteletén, valamint a szuverén érdekérvényesítésre való törekvésen.
Közös meggyőződése a két államnak, hogy a nemzetközi politikában a párbeszédre kell törekedni és meg kell próbálni kiegyenlíteni az érdekellentéteket. Továbbá szeretnék megtartani a világ nyitottságát, ellenzik a blokkosodást, és azt, hogy a nagyobb hatalmak írják elő a kisebb országoknak, hogy mi a követendő politika – mondta a házelnök.
Szakr Gobas, az emírségek Szövetségi Nemzeti Tanácsának elnöke azt mondta, az aláírt megállapodás nagyban fogja segíteni a kapcsolatfelvételt a két országgyűlés, a baráti bizottságok és a szakbizottságok között, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi porondon is kifejezzék közös álláspontjukat és azokat az értékeket, amelyekre büszkék.
A közös értékek közül kiemelte a család szeretetét és támogatását, és elmondta, a magyar családpolitika kiérdemelte elismerésüket és csodálatukat.
Szakr Gobas a találkozón viszontlátogatásra hívta meg Kövér Lászlót az Egyesült Arab Emírségekbe.