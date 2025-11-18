Az Egyesült Arab Emírségek fontos partnere Magyarországnak

Az Egyesült Arab Emírségek fontos és tiszteletreméltó partnere Magyarországnak – mondta az Országgyűlés elnöke kedden Budapesten, miután megbeszélést folytatott és együttműködési megállapodást írt alá az emírségek Szövetségi Nemzeti Tanácsának elnökével.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j2) fogadja Szakr Gobas-t, az Egyesült Arab Emírségek Szövetségi Nemzeti Tanácsának elnökét (k) az Országházban 2025. november 18-án

Kövér László a közös sajtótájékoztatón azt mondta, a találkozó illeszkedik az idei év intenzív kétoldalú kapcsolatépítésébe, hiszen nyáron Magyarországra látogatott az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök pedig kétszer járt idén az országban.

A mostani találkozó lökést ad a kétoldalú parlamenti együttműködés élénkítésének a baráti tagozatokon és a szakbizottságokon keresztül, ugyanakkor nem csak a kétoldalú kapcsolatépítésre ad lehetőséget, hanem a nemzetközi porondon való együttműködésre is – mutatott rá a házelnök.

Utóbbival kapcsolatban megemlítette: mindkét ország érdekelt abban, hogy az Európai Unió és az emírségek között idén elkezdődött szabadkereskedelmi tárgyalások mielőbb eredményt hozzanak.

Kövér László kiemelte, a két országnak nem csupán az érdekei vágnak egybe sok kérdésben, hanem a politikájuk is hasonló értékeken alapul: a hagyományok, a közösségek, a családok tiszteletén, valamint a szuverén érdekérvényesítésre való törekvésen.

Közös meggyőződése a két államnak, hogy a nemzetközi politikában a párbeszédre kell törekedni és meg kell próbálni kiegyenlíteni az érdekellentéteket. Továbbá szeretnék megtartani a világ nyitottságát, ellenzik a blokkosodást, és azt, hogy a nagyobb hatalmak írják elő a kisebb országoknak, hogy mi a követendő politika – mondta a házelnök.

Szakr Gobas, az emírségek Szövetségi Nemzeti Tanácsának elnöke azt mondta, az aláírt megállapodás nagyban fogja segíteni a kapcsolatfelvételt a két országgyűlés, a baráti bizottságok és a szakbizottságok között, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi porondon is kifejezzék közös álláspontjukat és azokat az értékeket, amelyekre büszkék.

A közös értékek közül kiemelte a család szeretetét és támogatását, és elmondta, a magyar családpolitika kiérdemelte elismerésüket és csodálatukat.

Szakr Gobas a találkozón viszontlátogatásra hívta meg Kövér Lászlót az Egyesült Arab Emírségekbe.