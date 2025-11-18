2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Az Egyesült Arab Emírségek fontos partnere Magyarországnak

Mindkét országnak fontosak a hagyományok, a közösségek, a család

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 17:35
Megosztás

Az Egyesült Arab Emírségek fontos és tiszteletreméltó partnere Magyarországnak – mondta az Országgyűlés elnöke kedden Budapesten, miután megbeszélést folytatott és együttműködési megállapodást írt alá az emírségek Szövetségi Nemzeti Tanácsának elnökével.

Az Egyesült Arab Emírségek fontos partnere Magyarországnak
Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j2) fogadja Szakr Gobas-t, az Egyesült Arab Emírségek Szövetségi Nemzeti Tanácsának elnökét (k) az Országházban 2025. november 18-án
Fotó: MTI/Kovács Attila

Kövér László a közös sajtótájékoztatón azt mondta, a találkozó illeszkedik az idei év intenzív kétoldalú kapcsolatépítésébe, hiszen nyáron Magyarországra látogatott az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök pedig kétszer járt idén az országban.

A mostani találkozó lökést ad a kétoldalú parlamenti együttműködés élénkítésének a baráti tagozatokon és a szakbizottságokon keresztül, ugyanakkor nem csak a kétoldalú kapcsolatépítésre ad lehetőséget, hanem a nemzetközi porondon való együttműködésre is – mutatott rá a házelnök.

Utóbbival kapcsolatban megemlítette: mindkét ország érdekelt abban, hogy az Európai Unió és az emírségek között idén elkezdődött szabadkereskedelmi tárgyalások mielőbb eredményt hozzanak.

Kövér László kiemelte, a két országnak nem csupán az érdekei vágnak egybe sok kérdésben, hanem a politikájuk is hasonló értékeken alapul: a hagyományok, a közösségek, a családok tiszteletén, valamint a szuverén érdekérvényesítésre való törekvésen.

Közös meggyőződése a két államnak, hogy a nemzetközi politikában a párbeszédre kell törekedni és meg kell próbálni kiegyenlíteni az érdekellentéteket. Továbbá szeretnék megtartani a világ nyitottságát, ellenzik a blokkosodást, és azt, hogy a nagyobb hatalmak írják elő a kisebb országoknak, hogy mi a követendő politika – mondta a házelnök.

Szakr Gobas, az emírségek Szövetségi Nemzeti Tanácsának elnöke azt mondta, az aláírt megállapodás nagyban fogja segíteni a kapcsolatfelvételt a két országgyűlés, a baráti bizottságok és a szakbizottságok között, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi porondon is kifejezzék közös álláspontjukat és azokat az értékeket, amelyekre büszkék.

A közös értékek közül kiemelte a család szeretetét és támogatását, és elmondta, a magyar családpolitika kiérdemelte elismerésüket és csodálatukat.

Szakr Gobas a találkozón viszontlátogatásra hívta meg Kövér Lászlót az Egyesült Arab Emírségekbe.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink