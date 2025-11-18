A kábítószerrel szembeni zéró tolerancia a társadalom önvédelme

A magyar kábítószer-ellenes politika alapállása a zéró tolerancia, amely a társadalom legjogosabb önvédelme – jelentette ki a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kedden Budapesten, a témában rendezett nemzetközi konferencián.

Horváth László a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Budapest Summit on the Global Drug Epidemic konferencián hangsúlyozta: a zéró tolerancia nem ad semmilyen engedményt a kábítószernek, a szervezett bűnözésnek. „Ez a zéró tolerancia a társadalom legjogosabb önvédelme” – fogalmazott a kormánybiztos, majd hozzátette: a zéró tolerancia mindenkit véd, ez nem kegyetlenség, mert mindenkit védeni kell.

Horváth László kiemelte: „mi nem akarunk és nem is tudunk együtt élni sem a kábítószer-iparral, sem a kábítószer-bűnözéssel. Nem engedjük be őket a portánkra, nincs helyük a nappalinkban!” Nincs helye az életünkben azoknak, akik abból akarnak jól élni, hogy megmérgezik más emberek gyerekeit. Minden adag mögött a szervezett bűnözés van – mondta a politikus. Hangsúlyozta: „nincs alku a kábítószerrel”.

A politikus arról beszélt, hogy ma a válságok és a globális átrendeződések korát éljük és ha nem akarjuk, hogy a bizonytalanság, a szorongás korlátozza a cselekvőképességünket, akkor egységesen, bátran és tudatosan kell döntéseket hoznunk. Az a közösség, amelyik nem tudja megvédeni a saját fizikai, lelki és szellemi egészségét, az elveszíti a jelent és a jövőt is – mondta.

A kormánybiztos szavai szerint azért halálos veszély a szervezett bűnözés kezében lévő globális kábítószer-ipar, mert „az egyén és a közösség megmérgezésével a társadalom alapszöveteit roncsolja szét”.

A kábítószer nemcsak az ember pénzét veszi el, nemcsak a gyereket veszi el a szülőtől, hanem „az embert megfosztja attól, ami az ember legnagyobb ereje: ez pedig a tudat” – mondta.

Horváth László kiemelte: ahol megjelenik a kábítószer-ipar, ott megjelenik a közbiztonság válsága, a bizalom elillanása, és „félelem, erőszak, bűnözés ül a szétvert, szétroncsolt közösségek romjaira”. A kábítószer-ipar világméretű, óriási termelőbázisokkal rendelkezik, professzionálisan megszervezett kereskedelmi és terjesztői hálózattal, és „megvan a médiatámogatás is” – mondta.

A politikus hangsúlyozta: „ezzel az ellenséggel szemben nem lehet semmilyen engedményt sem tenni!” Csak a teljes társadalmi összefogás mellett lehet megküzdeni ezzel a szörnyű fenyegetettséggel – fűzte hozzá.

A megelőzés fontosságáról szólva Horváth László arról beszélt, hogy a legjobb és legeredményesebb prevenció az az, ha a kábítószer nem elérhető. Pusztán a megengedő, pozitivista megközelítés sajnos nem elég, a kábítószert elérhetetlenné kell tenni. Ehhez pedig határozott, kemény bűnüldözői fellépésre van szükség – hangsúlyozta. Hozzátette: ez önmagában nem üdvözítő, de egy szükséges, megkerülhetetlen lépés.

Kiemelte: a fiatalokat kell a legjobban óvni, és ezért egyszerre kell kiemelt figyelmet fordítani a prevencióra, valamint a kábítószer „fizikai ellehetetlenítésére”.

Horváth László azt mondta: a magyar út az, hogy a kábítószerrel szemben semmilyen liberalizáció nem fogadható el. Nem adjuk meg magunkat, mert „Magyarországnak még van esélye” – tette hozzá. A kormánybiztos szomorúnak nevezte, hogy nyugat-európai országok egyes régióinak már nincs esélye, ott már túlléptek egy ponton, ott már csak az ártalomcsökkentés jöhet szóba. „Szinte már reménytelennek látszik, hogy visszafordítsák az elszabadult folyamatokat” – fogalmazott.

A politikus szólt arról is, nyugat-európai példákból látható, hogy az illegális migráció okozta súlyos problémák és kábítószer-ipar térnyerése szoros kapcsolatban állnak.

Horváth László elmondta: az elmúlt hónapokban „tetemes” mennyiségű kábítószert foglalt le a rendőrség, így kevesebb kábítószer van a piacon, kevesebb a fogyasztás, és az is valószínűsíthető, hogy az eddigi erőfeszítések következtében kevesebb volt az új belépő.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a fiatalokban tudatosítani kell, hogy „a kábítószer-fogyasztás nem egy szerzett jog, (...) nem szabadságjog, hanem a rájuk leselkedő legnagyobb veszély”.

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Corvin-lánc Testület elnöke, a Richter Gedeon igazgatótanácsának elnöke, Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke előadásában hatalmas problémának nevezte azt a jelenlegi ideológiát, amely szerint az embereknek lehetőségük van korlátozás nélkül arra, hogy azt tegyenek amit csak akarnak, figyelmen kívül hagyva a többiek, a társadalom érdekeit. Mindenképpen foglalkoznunk kell a drogproblémával – hangsúlyozta.

Vizi E. Szilveszter kiemelte: számos állami szervezet foglalkozik a problémával, de ehhez szükség van a tudományos közösség segítségére is, mert anélkül nem lehet megállítani ezt a „borzasztó járványt”.

Az Európai Unió Kábítószer-ügynökségének adatai szerint 2024-ben több mint 30 millió ember, főként fiatalok használtak drogokat – mutatott rá.

Vizi E. Szilveszter kiemelte: mindez társadalmi és pszichológiai probléma, valamint a gazdaságilag is fontos téma.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: a globális kábítószer-járvány nagyon fontos téma, ugyanis nagy fenyegetést jelent minden egyes fiatal számára. A tanácskozás céljai között sorolta azt, hogy körbejárják azt, hogyan tudnak a nemzetek hatékonyan reagálni a drogok okozta járványra.

A főigazgató elmondta: sokak szerint a drogháború már eleve bukásra van ítélve. „Ebben van ugyan igazság, ám ebből nem következhet az, hogy fel kellene adnunk” – fogalmazott Szalai Zoltán, majd hozzátette: nem követhetjük azon országok útját, ahol a könnyűdrogok legalizálása után tovább nőtt a fogyasztás.

Hangsúlyozta: nem szabad leegyszerűsíteni a droghoz való hozzáférést.

A kétnapos budapesti konferenciát a harmadik napon vidéki szakmai programok zárják – áll a rendezvény oldalán.