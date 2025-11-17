Új kapu nyílik a fiatalok előtt

A Kulturális és Innovációs Minisztérium elindította a 251 féle állami ifjúsági támogatást élethelyzet szerinti keresését biztosító ifistart.hu weboldalt – jelentette be a tárca vezetője hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.

Hankó Balázs közölte: a weblap célja, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok élethelyzetüknek megfelelően, könnyebben eligazodhassanak az igényelhető, állam által nyújtott támogatások között és „érezzék, hogy jó Magyarországon fiatalnak lenni”.

A miniszter mindezt úgy értékelte, hogy ez „az amerikai álom itt Magyarországon valósul meg”, (...) mert az amerikai álom a lehetőségek biztosítása„.

Elmondta: az elmúlt években a kormányzat tudatosan a fiatalokért dolgozva, velük együttműködve törekedett a fiatalok élethelyzetének, életesélyeinek javítására. Ennek az az eredménye, hogy 2010 óta a 14-35 éves életkor közöttiek 251 féle támogatást vehetnek igénybe, ami 2-2,5 millió magyart érint.

Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a korosztály körében 24 százalékos volt a munkanélküliség. Lecsúszó egyetemek, leromló szakképzés, a lakásvásárlás támogatásának hiánya jellemezte a körülményeket.

Ezzel szemben most megújulnak, a világ élvonalába kerülnek a magyar egyetemek, a Pannónia- vagy a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramok támogatást nyújtanak a külföldi képzéshez, továbbá ”a szakképzésben a világ bronzérmesei vagyunk„.

Magyarország olyan szakképzési területeken vezető Európában, mint a szoftverfejlesztés, a webfejlesztés vagy a mechatronika – tette hozzá.

A miniszter ismertetése szerint az állam a 25 év alattiak szja-mentességével az intézkedés bevezetése óta 610 milliárd forintnyi segítséget nyújtott a fiataloknak; az összeg csak az idén 237 milliárd forint, továbbá rendelkezésre áll a fix 3 százalékos kamatozású lakásvásárlási hitel, a családtámogatások és a nyelvvizsga-támogatás – sorolta.

Arról is szólt, hogy a fiatalokkal közösen folyik az új állami ifjúsági stratégia megfogalmazása, a fiatalok véleményének, igényeinek megismerése érdekében pedig országos roadsow-t indítottak útjára.

”Használjátok az ifistart.hu-t, mi pedig dolgozzunk közösen azon„, hogy a 251 fajta támogatásból 252, 253 vagy 254 és még több legyen – mondta Hankó Balázs.

Nagy-Vargha Zsófia, a tárca fiatalokért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: az ifistart.hu-val létrejött Magyarország legnagyobb, ifjúságot érintő érintő adatbázisa, amelyre nemcsak a legismertebb intézkedéseket vezették fel, hanem minden olyan programot, ami a korosztály számára fontos vagy érdekes lehet.

Ugyanakkor nemcsak a fiataloknak, hanem a szülőknek, az ifjúsági segítőknek, tanároknak, oktatóknak, vagyis minden második hazai és külhoni magyar számára hasznos lehet a weboldal böngészése – fűzte hozzá a helyettes államtitkár.