Belföld
Szijjártó Péter: Magyarországot a háborún kívül kell tartani + Videó
Minden egyes emberéletért kár
Szijjártó Péter külügyminiszter az Igazság órájában nyilatkozott november 17-én reggel
Fotó: Facebook/Németh Balázs
Németh Balázs műsorában érintették a tegnap esti magyar-ír vb-selejtező végkimenetelét, a Lukoil-ügyet, az energiaellátás kérdését, valamint a balkáni helyzetet is.
Elhangzott, hogy "nem magától érthető, hogy Magyarországot nem lehet belerángatni a háborúba".
A teljes beszélgetés az alábbiakban tekinthető meg.
Objektum doboz