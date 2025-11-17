Szijjártó Péter: Magyarországot a háborún kívül kell tartani + Videó

A külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy napi szinten kell megakadályozni, hogy hazánkat belerángassák a háborúba. Az "Igazság órája" című reggeli műsorban nézői reakciókra reflektált a magyar diplomácia vezetője.

Németh Balázs műsorában érintették a tegnap esti magyar-ír vb-selejtező végkimenetelét, a Lukoil-ügyet, az energiaellátás kérdését, valamint a balkáni helyzetet is.

Elhangzott, hogy "nem magától érthető, hogy Magyarországot nem lehet belerángatni a háborúba".

A teljes beszélgetés az alábbiakban tekinthető meg.