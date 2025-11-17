2025. december 7., vasárnap

Előd

Belföld

Szijjártó Péter: Magyarországot a háborún kívül kell tartani + Videó

Minden egyes emberéletért kár

MH
 2025. november 17. hétfő. 8:28
Frissítve: 2025. november 17. 9:07
A külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy napi szinten kell megakadályozni, hogy hazánkat belerángassák a háborúba. Az "Igazság órája" című reggeli műsorban nézői reakciókra reflektált a magyar diplomácia vezetője.

Szijjártó Péter külügyminiszter az Igazság órájában nyilatkozott november 17-én reggel
Fotó: Facebook/Németh Balázs

Németh Balázs műsorában érintették a tegnap esti magyar-ír vb-selejtező végkimenetelét, a Lukoil-ügyet, az energiaellátás kérdését, valamint a balkáni helyzetet is.

Elhangzott, hogy "nem magától érthető, hogy Magyarországot nem lehet belerángatni a háborúba".

A teljes beszélgetés az alábbiakban tekinthető meg.

