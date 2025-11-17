2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Orbán Viktor: Próbálom megfékezni az első reflexeimet

Urusla von der Leyen levelét megírta

MH
 2025. november 17. hétfő. 18:13
Frissítve: 2025. november 18. 10:11
Megosztás

Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket! - írta hivatalos Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Próbálom megfékezni az első reflexeimet
Orbán Viktor levelet kapott Ursula von der Leyentől
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban arról beszél, hogy kapott egy levelet Ursula von der Leyentől, amiben még több pénzt kért Ukrajnának.

„Ebben a levélben pénzt kér tőlünk, pénzt kér a tagállamoktól. Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert mégiscsak megdöbbentő dolog, hogy miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a Jóisten tudja, hogy hova, aközben ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a Bizottság elnök asszonya, hogy küldjünk még több pénzt. Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát” - fogalmazott Orbán Viktor.

Object box

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink