Orbán Viktor: Próbálom megfékezni az első reflexeimet

A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban arról beszél, hogy kapott egy levelet Ursula von der Leyentől, amiben még több pénzt kért Ukrajnának.

„Ebben a levélben pénzt kér tőlünk, pénzt kér a tagállamoktól. Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert mégiscsak megdöbbentő dolog, hogy miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a Jóisten tudja, hogy hova, aközben ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a Bizottság elnök asszonya, hogy küldjünk még több pénzt. Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát” - fogalmazott Orbán Viktor.