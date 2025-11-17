Belföld
Orbán Viktor: Egy álommal kevesebb
A miniszterelnök is szurkolt a magyar válogatottnak, de így is kiestek a mieink
Orbán Viktor is szurkolt a válogatottnak
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
"De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van" - tette hozzá Orbán Viktor.
A miniszterelnök a mai nap feladataira is előretekintett: "Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz."