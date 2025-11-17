Orbán Viktor: Egy álommal kevesebb

"Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma" - fogalmazott hétfő reggel közösségi oldalán a kormányfő.

"De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van" - tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök a mai nap feladataira is előretekintett: "Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz."