Az Országgyűlés több mint egy tucat előterjesztést tárgyal hétfőn, e heti négynapos ülésének első napján. Ismét plenáris ülésen szerepel egyebek mellett a tavalyi zárszámadás és az adótörvények módosítása.

A tavalyi zárszámadást és az adótörvényeket tárgyalja a parlament november 17-én - Az Országgyűlés plenáris ülése

Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Borsos József (Fidesz) korábbi országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A képviselők másfél órán át interpellálhatják a kormány tagjait, továbbá megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.

A parlament megvitatja tizenöt előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat.

Ezek között szerepel egyebek mellett a tavalyi zárszámadás, az adótörvény-módosítások, büntetőjogi és magánjogi tárgyú törvények változtatása. Ismét a plenáris ülés elé kerül egyes törvényeknek a társasházi építményi jog bevezetésével összefüggő módosítása, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő változtatása.