A kormány a családokat támogatja

A háború finanszírozása és a migráció helyett mi a magyar családokat támogatjuk, 4802 milliárd forint szerepel a jövő évi költségvetésben erre a célra – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Koncz Zsófia emlékeztetett, ez az összeg a bruttó hazai termék (GDP) öt százaléka. Hozzátette, soha ekkora támogatást nem kaptak korábban a magyar családok.

Az államtitkár közölte, az Európai Bizottság most új fokozatba kapcsol, a migrációs paktumot mindenképpen végre akarják hajtani, és már 2026 nyarától kötelező betelepítések lehetnek. Jelezte, ez Magyarország esetében harmincezer migránst jelentene, és minden be nem települt migráns után 8 millió forint büntetést kell fizetni. Ez körülbelül 240 milliárd forintot jelent Magyarország esetében – mondta.

Koncz Zsófia rámutatott, az október elsejétől érvényes, a háromgyermekes édesanyákat érintő személyijövedelemadó-mentesség 250 ezer édesanyát érint és 200 milliárd forintba kerül. Jelezte, minden elköltött forinttal a magyar családokat akarják segíteni, szemben azzal, amit Brüsszelben gondolnak.

Az államtitkár kiemelte, a magyar családpolitika lényege, hogy minden élethelyzetben igyekszik segíteni. Ezt erősíti az a döntés, ami lehetővé teszi, hogy a 41 éves kor feletti a várandós nők esetében is elérhető legyen a csok plusz. Közölte, a program 2024 év elején indult, és eddig közel húszezren vették igénybe.

Hozzátette, a programban szerepelt egy átmeneti rendelkezés, ami 2025 végéig tette lehetővé azt, hogy a 41 éves kor feletti várandós nők is igénybe vegyék azt. Elmondta, a kormány az átmeneti rendelkezést állandósította, így a jövőben továbbra is élhetnek a program lehetőségeivel az érintettek. Koncz Zsófia úgy fogalmazott, ilyen és ehhez hasonló témák merültek fel a családügyi kerekasztal harmadik ülésén.

Jelezte, az államtitkárság feladata a generációk közötti együttműködés támogatása is. Elmondta, jelenleg körülbelül 400 településen működik senior örömtánc csoport, és aláírtak egy megállapodást, amiben rögzítették, hogy 2030-ig legalább ezer helyszínen legyen ilyen lehetőség. Felhívta a figyelmet arra, hogy elindult a Generációk találkozása díj közönségszavazása is, a voksokat november 27-éig várják.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a kormány álláspontja az, hogy minél több pénzt hagyjon a családoknál. Úgy fogalmazott, ebben a témában óriási vita van az ellenzékkel szemben, akik inkább Ukrajna megsegítésére vagy a háború finanszírozására költenének. Hozzátette, Magyarország Európában a béke hangja, ez a háború kitörése óta így van.