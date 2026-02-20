2026. február 20., péntek

Rájár a rúd az Aston Martinra

Az Aston Martin Lagonda Global Holdings brit sportautó-gyártó arról jelentett pénteken, hogy tavaly 5448 járművet értékesített, közel 10 százalékkal kevesebbet a 2024. évi 6030 után.

Annyira nem megy mostanában a szárnyalás...
Fotó: AFP/DPA/Horst Galuschka

A vállalat arról is beszámolt, hogy a tavalyi üzemi vesztesége a piac által várt mínusz 139 millió és 184 millió font (187,07-247,35 millió dollár) közötti sáv alsó határánál várhatóan kissé nagyobb lesz. A tavalyi évre vonatkozó pénzügyi adatokat a vállalat február 25-én ismerteti. Az Aston Martin eredményét rontották tavaly az Egyesült Államok által kivetett importvámok és az is, hogy kevesebbet értékesített a különösen nagy haszonkulcsú autóiból.

Az Aston Martin közölte, hogy eredményeinek idei javulására számít a Valhalla autómodelljének körülbelül 500 darabos kiszállítása és a folyamatban lévő költségcsökkentő intézkedések hatására. A cég likviditását javító lépésként 50 millió fontért eladja a névhasználati jogokat az Aston Martin Formula-1-es versenycsapatnak korlátlan időre. A vevő az AMR GP Holdings lesz, a csapatot irányító cég, amely eddig 2055-ig kapott engedélyt a névhasználatra.

