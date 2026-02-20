2026. február 20., péntek

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Autó-motor

Földutakra is

Teszt: Subaru Forester

BG
 2026. február 20. péntek. 15:31
Megosztás

Subaru Forester, – egy SUV azoknak, akik tényleg járnak földutakon is.

Földutakra is
Subaru Forester
Fotó: SportVerda

Motor, váltó, futómű

Az elejében egy kétliteres, szívó boxermotor lakik, amely 136 lóerőt és 182 Nm-t tud. Ehhez ad hozzá a lágy hibrid rendszer 16,7 lovat illetve 66 Nm-t. Az 1,7 tonnás tömeghez szerény ez az erő, így a gyorsulási adat sem mutatós – 12,2 másodperc a 0-100 km/h.

Subaru Forester
Subaru Forester
Fotó: SportVerda

Az állandó összkerékhajtás viszont még mindig profi technika, terepen nagyon meggyőző, noha aszfalton leginkább fogyasztásnövelő tényező. A futómű kiemelkedő, remekül vasalja az úthibákat. Földúton nagyon gyors a Forester, a terepszögek elől és hátul is elég nagyok, és a hasmagasság is ad lehetőséget némi csapatásra.

Subaru Forester AWD
Subaru Forester AWD
Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?

Vezetni nyugodt, stresszmentes élmény. A kormány könnyű és pontos, a kanyartulajdonságok meglepően jók, melyben közrejátszik a lapos boxermotor miatt alacsonyabbra került súlypont is. A 48 voltos villanymotornak köszönhetően kis távokon tisztán elektromosan is gurulhatunk, például dugóban araszolva.

Subaru Forester belső
Subaru Forester belső
Fotó: SportVerda
Subaru Forester hátsó ülések
Subaru Forester hátsó ülések
Fotó: SportVerda

A boxermotorok sajátos orgánumát viszont sajnos hiába várjuk, ez inkább csak átlagos négyhengeresként szól. A CVT váltó induláskor jól elfedi az erőhiányt, városban kifejezetten kényelmes. Nagyobb gáznál viszont bántóan pörög miatta a motor.

Subaru Forester műszerfal
Subaru Forester műszerfal
Fotó: SportVerda
Subaru Forester belső
Subaru Forester belső
Fotó: SportVerda

Utastér

Belül tágas, világos tér fogad, kellemesen nagy üvegfelületekkel. Elöl és hátul is bőséges a hely, az ülések kényelmesek és jól tartanak. Az álló formátumú érintő-kijelző grafikája feltűnően színes, a menülogika pedig kacifántos, de biztos csak idő kérdése hozzászokni. Innen kell kezelni a klímát is, de jó hír, hogy ez a felület állandó helyet kap az alsó sávban.

Subaru Forester kormány
Subaru Forester kormány
Fotó: SportVerda
Subaru Forester csomagtartó
Subaru Forester csomagtartó
Fotó: SportVerda

A CarPlay kábel nélkül és problémamentesen fut. Az EyeSight vezetéstámogató rendszer arcfelismeréssel tölti be a vezető profilokat, ami több használónál praktikus. A kormányon lévő gombok kattanási érzete nagyon jó, az utastérben használt anyagok szépek és kellemes tapintásúak, a bőrkárpit igényes, menet közben viszont több helyről is érkeznek kisebb zörgések. A csomagtér alapállapotban 508 literes, padlójára vízhatlan tálca is kérhető.

Subaru Forester
Subaru Forester
Fotó: SportVerda

Mennyit fogyaszt?

Az állandó összkerékhajtás és a tömeghez képest gyenge benzinmotor kombinációja magas fogyasztást eredményez. Városban 10 litert kér, vegyes használatban 8,5-9 liter körül alakul az étvágya.

Subaru Forester fényszóró
Subaru Forester fényszóró
Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

A kisebb SUV-k jeles képviselője

A kisebb SUV-k jeles képviselője

ĀTöretlen az SUV-k és a crossoverek uralma az autópiacon. Bármely méretben kelendőek, a kisebb fajták egyik jeles képviselője a Peugeot 2008, melyet most az új lágy hibrid hajtáslánccal próbáltunk ki

Izomautó és luxuslimuzin

Izomautó és luxuslimuzin

ĀIzomautó és luxuslimuzin egyben, ez a Mercedes-AMG E 53, az E-osztály csúcsragadozója. Brutális erő rejlik benne, kigyúrt testén pattanásig feszül a sportos AMG öltöny.

Jóképű, hibrid, crossover

Jóképű, hibrid, crossover

Ā2025-ben enyhén kisminkelték a HR-V-t, de a lényeg nem változott: ez még mindig az a jóképű, hibrid crossover, amely kulturált működésével, praktikus hátsó üléseivel és takarékosságával villant.