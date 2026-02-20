Földutakra is

Motor, váltó, futómű

Az elejében egy kétliteres, szívó boxermotor lakik, amely 136 lóerőt és 182 Nm-t tud. Ehhez ad hozzá a lágy hibrid rendszer 16,7 lovat illetve 66 Nm-t. Az 1,7 tonnás tömeghez szerény ez az erő, így a gyorsulási adat sem mutatós – 12,2 másodperc a 0-100 km/h.

Az állandó összkerékhajtás viszont még mindig profi technika, terepen nagyon meggyőző, noha aszfalton leginkább fogyasztásnövelő tényező. A futómű kiemelkedő, remekül vasalja az úthibákat. Földúton nagyon gyors a Forester, a terepszögek elől és hátul is elég nagyok, és a hasmagasság is ad lehetőséget némi csapatásra.

Milyen vezetni?

Vezetni nyugodt, stresszmentes élmény. A kormány könnyű és pontos, a kanyartulajdonságok meglepően jók, melyben közrejátszik a lapos boxermotor miatt alacsonyabbra került súlypont is. A 48 voltos villanymotornak köszönhetően kis távokon tisztán elektromosan is gurulhatunk, például dugóban araszolva.

A boxermotorok sajátos orgánumát viszont sajnos hiába várjuk, ez inkább csak átlagos négyhengeresként szól. A CVT váltó induláskor jól elfedi az erőhiányt, városban kifejezetten kényelmes. Nagyobb gáznál viszont bántóan pörög miatta a motor.

Utastér

Belül tágas, világos tér fogad, kellemesen nagy üvegfelületekkel. Elöl és hátul is bőséges a hely, az ülések kényelmesek és jól tartanak. Az álló formátumú érintő-kijelző grafikája feltűnően színes, a menülogika pedig kacifántos, de biztos csak idő kérdése hozzászokni. Innen kell kezelni a klímát is, de jó hír, hogy ez a felület állandó helyet kap az alsó sávban.

A CarPlay kábel nélkül és problémamentesen fut. Az EyeSight vezetéstámogató rendszer arcfelismeréssel tölti be a vezető profilokat, ami több használónál praktikus. A kormányon lévő gombok kattanási érzete nagyon jó, az utastérben használt anyagok szépek és kellemes tapintásúak, a bőrkárpit igényes, menet közben viszont több helyről is érkeznek kisebb zörgések. A csomagtér alapállapotban 508 literes, padlójára vízhatlan tálca is kérhető.

Mennyit fogyaszt?

Az állandó összkerékhajtás és a tömeghez képest gyenge benzinmotor kombinációja magas fogyasztást eredményez. Városban 10 litert kér, vegyes használatban 8,5-9 liter körül alakul az étvágya.

teszt és fotó: BG, SportVerda