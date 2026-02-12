Sportkupéból családi autó

A rég nem használt modellnevek felélesztése nem szokatlan gyakorlat manapság. Ez történt a Ford Caprival is, amely a ’70-es években egy sportkupét jelentett, ma pedig az itt látható elektromos, családi autó lett belőle.

Hajtás, futómű

Műszaki alapjait a VW adja, ugyanarra a padlólemezre épül, mint az ID.5. Háromféle elektromos hajtással készül, tesztautónk a 77 kWh-s akkuval ellátott, hátsókerekes, 286 lóerős kivitel volt. Gyorsaságához nem férhet kétség, a 0-100-as sprintet 6,4 másodperc alatt teljesíti. A futómű szintén a VW-től jön, de a hangolása már a Ford munkája.

Ford Capri Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?

Nem unalmas a bal egyen eltöltött idő. A gyorsulás hátba vágó élmény, a gázreakció azonnali, légiesen mozog a közel kéttonnás autó. Nincs indítógomb, beszállás után csak D-be kell fordítani a kormány mögötti kart, amely szintén a VW ID modellekből ismerős.

Ford Capri Fotó: SportVerda

A futómű rosszabb úton sem ráz bántóan, de a 21 colos felnikkel és a peres abroncsokkal jobban érzi magát sima aszfalton a Capri – és az utasai is. Az első kerekek elképesztő nagy szögben tekerednek ki, így hihetetlenül szűk helyen meg lehet fordulni ezzel a méretes kasztnival.

Ford Capri belső Fotó: SportVerda

Autópályán is csendes, nem tolakodó sem a szél-, sem a gördülési zaj, a motor pedig néma. A vastag oszlopok miatt a kilátás nem tökéletes, de a kamerarendszer sokat segít parkolásnál. A vezetéssegédek szépen teszik a dolgukat.

Ford Capri műszerfal Fotó: SportVerda

Utastér

Elöl kényelmes ülések várnak, jó oldaltartással, de az integrált fejtámla nem szerencsés. Az anyaghasználat vegyes, vannak puha, igényes felületek, de túl sok a zongoralakk, ami gyorsan koszolódik. A vezető előtt csak egy pici, 5,3 colos kijelző van, de a head-up display miatt nincs is szükség többre.

Ford Capri belső Fotó: SportVerda

Ford Capri hátsó ülések Fotó: SportVerda

A középső érintő-kijelzőn gyors rendszer fut – végre magyar nyelven is. A dőlésszöge állítható, mögötte egy tárolórekesz rejtőzik. Vezeték nélküli telefontöltőből, pohártartóból, USB-csatlakozókból és nagy tárolóhelyekből nincs hiány. Az érintésérzékeny gombok és az ablakemelők logikája viszont VW megoldás, ami nem előnyös.

Ford Capri navigáció Fotó: SportVerda

Hátul a térd magasra kerül a padló alatt lévő akkumulátor miatt, de a láb- és fejtér még 190 centis utasnak is elég. A csomagtartó 627 literes, jól variálható, és a motorháztető alatt is van egy kisebb rakodórekesz.

Ford Capri csomagtartó Fotó: SportVerda

Mennyit megy egy teljes töltéssel?

Villanyautóknál ritkán látunk olyat, hogy tartani lehet a gyári átlagfogyasztást. A Caprival sikerült, ráadásul simán és pontosan: 14,6 kWh/100 km-es értékkel zártunk. Igaz, a hatótáv nem érte el a gyári 598 km-t, de az 560 km is szép. DC-n 135 kW-tal tölthető az akkumulátor, így kb. fél óra alatt hozható fel 10%-ról 80%-ra.

Ford Capri belső Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda