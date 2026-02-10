2026. február 10., kedd

Az idén nem lesz magyar futam a rali Eb-n

A sorozat idén hét futamból áll, de hazai pálya nem szerepel köztük

MH/ MTI
 2026. február 10. kedd. 22:27
A rali Európa-bajnokság (ERC) honlapján kedden nyilvánosságra hozott versenynaptár szerint az idén nem lesz magyarországi fordulója a kontinentális sorozatnak, amely hét futamból áll majd.

Fotó: Facebook/Diósgyőr Rally

A közlemény emlékeztetett rá, hogy a magyar viadal Rally Hungary néven 2019-ben csatlakozott az ERC programjához, ám a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) jelezte az Európa-bajnokság szervezőinek, hogy ebben az évben az eseményre nem kerül sor.

„Bár nagyon vártuk, hogy hetedik alkalommal is megrendezésre kerüljön a Rally Hungary, és a megvalósítás érdekében szorosan együttműködtünk a szervezőkkel, a versenynaptárba történő felvétel a promóteri megállapodás aláírásától függött. Sajnos arról tájékoztattak minket, hogy ez a rendezvényt érintő belső problémák miatt nem lehetséges” – nyilatkozta Iain Campbell, az ERC menedzsere. Hozzátette, az idei esztendőben arra koncentrálnak, hogy a naptárban szereplő hét eseményt sikeresen lebonyolítsák azzal a céllal, hogy jövőre ismét nyolc futamból álljon a versenysorozat.

A rali Eb így Spanyolországban kezdődik április közepén, majd májusban Svédország, júliusban Olaszország és Lengyelország, augusztusban Csehország, szeptemberben pedig Nagy-Britannia szerepel a programban. Az idei zárófutamot Portugáliában rendezik október 23. és 25. között.

