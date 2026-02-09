Autó-motor
Kínai autógyártó több százezer autót hív vissza
A kínai Nio vállalat több mint 246 ezer elektromos autó visszahívását jelentette be
A visszahívás az ES8, ES6 és EC6 modelleket érinti, amelyeket 2018. március 16. és 2023. január 16. között gyártottak. A közlemény szerint a szoftverhiba bizonyos körülmények között rövid ideig fekete képernyőt okozhat mind a műszerfalon, mind a központi kijelzőn. – írja a CarNewsChina.
A veszély abban rejlik, hogy a járművezetők nem kapnak információt a sebességről és a meghibásodásokról. A probléma megoldása érdekében a Nio ingyenes szoftverfrissítést biztosít vezeték nélküli hálózaton keresztül. Azok a tulajdonosok, akik nem tudják önállóan telepíteni a továbbfejlesztett szoftververziót, szervizközpontokhoz kell fordulniuk.