2026. február 9., hétfő

Előd

Kínai autógyártó több százezer autót hív vissza

A kínai Nio vállalat több mint 246 ezer elektromos autó visszahívását jelentette be

MH
 2026. február 9. hétfő. 21:12
A kínai autógyártó Nio bejelentette, hogy 246 229 elektromos autót hív vissza a szoftver hibái miatt, írja a CarNewsChina. A lap szerint három modellről van szó, amelyeket 2018 és 2023 között gyártottak.

A probléma megoldása érdekében a Nio ingyenes szoftverfrissítést biztosít vezeték nélküli hálózaton keresztül
Fotó: NorthFoto

A visszahívás az ES8, ES6 és EC6 modelleket érinti, amelyeket 2018. március 16. és 2023. január 16. között gyártottak. A közlemény szerint a szoftverhiba bizonyos körülmények között rövid ideig fekete képernyőt okozhat mind a műszerfalon, mind a központi kijelzőn. – írja a CarNewsChina.

A veszély abban rejlik, hogy a járművezetők nem kapnak információt a sebességről és a meghibásodásokról. A probléma megoldása érdekében a Nio ingyenes szoftverfrissítést biztosít vezeték nélküli hálózaton keresztül. Azok a tulajdonosok, akik nem tudják önállóan telepíteni a továbbfejlesztett szoftververziót, szervizközpontokhoz kell fordulniuk.

