Piastri beszólt a McLarennek

Kiállt magáért az ausztrál klasszis. Oscar Piastri a 2026-os Forma–1-es szezon közeledtével világossá tette, hogy egyenlő bánásmódot és átlátható belső szabályrendszert vár el a McLarentől. A fiatal versenyző egyre határozottabban képviseli saját érdekeit a wokingi csapaton belül, és nem szeretné, ha a jövőben rejtett csapatsorrendek vagy egyoldalú stratégiai döntések befolyásolnák a versenyzést - Origo .

Oscar Piastri szerint a siker egyik kulcsa az, ha a csapaton belül mindenki pontosan tisztában van a keretekkel, különösen egy olyan időszakban, amikor a bajnoki küzdelmek minden eddiginél kiélezettebbek lehetnek.

- Számomra az a legfontosabb, hogy előre lefektetett szabályok mentén versenyezhessünk, és mindenki egyenlő bánásmódban részesüljön” – mondta Piastri, majd hozzátette:

„Ha világos irányelvek alapján dolgozunk, az nemcsak nekünk pilótáknak segít, hanem a csapat egészének is.”

A McLarenen belüli rivalizálás Lando Norris és Oscar Piastri között az elmúlt évek egyik legérdekesebb házi párharcává vált. Bár Norris tapasztaltabb és hosszabb ideje tagja a csapatnak, Piastri többször is jelezte, hogy nem kíván tartósan másodszerepben maradni. A 2025-ös szezon során több olyan taktikai döntés is született, amely Norrisnak kedvezett, miközben Piastri háttérbe szorult, ami érezhető feszültséget okozott a csapaton belül írja a Motorsport.

A 2026-os szabályváltozások új technikai korszakot nyitnak a Forma–1-ben, ami a McLaren számára is komoly lehetőségeket tartogat. A csapat célja, hogy az élmezőny stabil tagjává váljon, ehhez pedig kulcsfontosságú lehet a belső viszonyok rendezése.

Piastri éppen ezért szeretné elkerülni, hogy a jövőben a döntések a színfalak mögött szülessenek meg.

Egyelőre kérdéses, hogy a McLaren mennyire hajlandó nyíltan kezelni a pilóták közötti egyensúlyt. A csapatvezetés nyilvánosan még nem reagált Piastri felvetéseire, ugyanakkor megerősítették: 2026-ban is érvényben maradnak a jól ismert „papaya-szabályok”. Az azonban hamarosan kiderülhet, hogy ezek a gyakorlatban milyen formában érvényesülnek majd.