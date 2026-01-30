Autó-motor
Jóképű, hibrid, crossover
Teszt: Honda HR-V eHEV
Motor, váltó, futómű
A hajtásláncban egy 1,5 literes, 107 lóerős, sornégyes benzines és egy villanymotor dolgozik együtt. Utóbbi 131 lovas, és a rendszer összteljesítménye is ugyanennyi, maximális nyomatéka pedig 253 Nm. A 10,7 másodperces gyorsulás nem lehengerlő, de azért lassúnak sem mondható a HR-V. A futómű hangolása kellemes, kulturáltan fut, nagyvonalúan lép át az úthibákon. A hasmagasság egészen sokat enged földutakon, de a kanyarokban sem dől zavaró mértékben a kasztni.
Milyen vezetni?
A vezetési élmény nem izgalmas, inkább nyugodt. Városi és elővárosi forgalomban kimondottan csendes az utastér, mert ilyenkor a legtöbbször tisztán elektromosan haladunk. A benzines csak ritkán zizeg a háttérben, akkor is áramtermelés céljából. Országúton már hajt is, de továbbra is diszkréten van jelen.
Nagyobb gázadásra viszont zavaróan pörögni kezd, autópályán pedig enyhe gyorsításra is így reagál. Magas sebességnél egyértelműen érezni, hogy ereje elmarad a hasonló méretű turbós benzinesekétől. A kormány kellemes fogású, a parkolási manőverezhetőség rendben van. A vezetéstámogató rendszerek jól működnek, de a sebességtúllépésre figyelmeztető hangjelzés bosszantó, melyet ráadásul nagyon nehézkes kikapcsolni.
Utastér
Belül tágas, világos tér fogad, ízléses kialakítással, jó anyagminőséggel és precíz összeszereléssel. A kormány mögötti kijelző jól leolvasható, a középső érintő-kijelző használhatósága átlagos.
A CarPlay vezeték nélkül fut rajta, az Android Auto viszont csak kábellel. A kezelőszervek nagyon jók, külön klímapanel, tekerős hangerő és logikus kormánykapcsolók teszik szerethetőbbé a vezető környezetét. Így viszonylag keveset kell vezetés közben a menük útvesztőiben kóborolni, ami manapság nagy szó.
A hátsó lábtér tágas, az ajtók majdnem derékszögig nyílnak, a Magic Seat rendszer pedig továbbra is zseniális! Ez alapvetően két módszert kínál a raktér bővítésére: vagy a hátsó ülőlapokat hajtjuk fel függőleges állásba, vagy a támlákat döntjük előre.
A csomagtartó viszont kicsi, a padló alatti térrel együtt is csak 335 literes. A panorámatető szuper, viszont kár, hogy nincs hozzá beépített árnyékoló, csak egy kézzel felrakható háló.
Mennyit fogyaszt?
Városban egészen alacsony, 4,6-5 literes fogyasztást produkál, és még országúti használatnál is takarékos marad a HR-V. Autópályán viszont fordul a kocka, itt nagyon pörög a benzines, és az étvágya is felszökik 7,5-8 literre, ha haladni is szeretnénk. A tank 40 literes.
teszt és fotó: BG, SportVerda