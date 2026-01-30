2025-ben enyhén kisminkelték a HR-V-t, de a lényeg nem változott: ez még mindig az a jóképű, hibrid crossover, amely kulturált működésével, praktikus hátsó üléseivel és takarékosságával villant.

Motor, váltó, futómű

A hajtásláncban egy 1,5 literes, 107 lóerős, sornégyes benzines és egy villanymotor dolgozik együtt. Utóbbi 131 lovas, és a rendszer összteljesítménye is ugyanennyi, maximális nyomatéka pedig 253 Nm. A 10,7 másodperces gyorsulás nem lehengerlő, de azért lassúnak sem mondható a HR-V. A futómű hangolása kellemes, kulturáltan fut, nagyvonalúan lép át az úthibákon. A hasmagasság egészen sokat enged földutakon, de a kanyarokban sem dől zavaró mértékben a kasztni.

Honda HR-V eHEV Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?

A vezetési élmény nem izgalmas, inkább nyugodt. Városi és elővárosi forgalomban kimondottan csendes az utastér, mert ilyenkor a legtöbbször tisztán elektromosan haladunk. A benzines csak ritkán zizeg a háttérben, akkor is áramtermelés céljából. Országúton már hajt is, de továbbra is diszkréten van jelen.

Honda HR-V eHEV Fotó: SportVerda

Nagyobb gázadásra viszont zavaróan pörögni kezd, autópályán pedig enyhe gyorsításra is így reagál. Magas sebességnél egyértelműen érezni, hogy ereje elmarad a hasonló méretű turbós benzinesekétől. A kormány kellemes fogású, a parkolási manőverezhetőség rendben van. A vezetéstámogató rendszerek jól működnek, de a sebességtúllépésre figyelmeztető hangjelzés bosszantó, melyet ráadásul nagyon nehézkes kikapcsolni.

Honda HR-V eHEV belső Fotó: SportVerda

Honda HR-V eHEV belső Fotó: SportVerda

Utastér

Belül tágas, világos tér fogad, ízléses kialakítással, jó anyagminőséggel és precíz összeszereléssel. A kormány mögötti kijelző jól leolvasható, a középső érintő-kijelző használhatósága átlagos.

Honda HR-V eHEV műszerfal Fotó: SportVerda

Honda HR-V eHEV menü Fotó: SportVerda

A CarPlay vezeték nélkül fut rajta, az Android Auto viszont csak kábellel. A kezelőszervek nagyon jók, külön klímapanel, tekerős hangerő és logikus kormánykapcsolók teszik szerethetőbbé a vezető környezetét. Így viszonylag keveset kell vezetés közben a menük útvesztőiben kóborolni, ami manapság nagy szó.

Honda HR-V eHEV hátsó ülések Fotó: SportVerda

Honda HR-V eHEV hátsó ülések Fotó: SportVerda

A hátsó lábtér tágas, az ajtók majdnem derékszögig nyílnak, a Magic Seat rendszer pedig továbbra is zseniális! Ez alapvetően két módszert kínál a raktér bővítésére: vagy a hátsó ülőlapokat hajtjuk fel függőleges állásba, vagy a támlákat döntjük előre.

Honda HR-V eHEV csomagtartó Fotó: SportVerda

A csomagtartó viszont kicsi, a padló alatti térrel együtt is csak 335 literes. A panorámatető szuper, viszont kár, hogy nincs hozzá beépített árnyékoló, csak egy kézzel felrakható háló.

Honda HR-V eHEV belső Fotó: SportVerda

Mennyit fogyaszt?

Városban egészen alacsony, 4,6-5 literes fogyasztást produkál, és még országúti használatnál is takarékos marad a HR-V. Autópályán viszont fordul a kocka, itt nagyon pörög a benzines, és az étvágya is felszökik 7,5-8 literre, ha haladni is szeretnénk. A tank 40 literes.

Honda HR-V eHEV hűtőrács Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda