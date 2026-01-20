Télen is hasznos az autóban a klíma

A klíma használata télen legalább annyira fontos, mint a hőség idején, nemcsak a meghibásodások előzhetők meg vele, hanem a biztonságos közlekedéshez is hozzájárul. A szakemberek szerint az autó klímájának „pihentetése” hosszú távon komoly költségeket okozhat. – írja a feol.hu .

A klíma nyári használata - a lap szerint - valóban érezhető terhelést jelenthet a motor számára, főként kisebb teljesítményű autók esetében. Ilyenkor a fogyasztás akár 1-1,5 literrel is nőhet száz kilométerenként.

Télen azonban egészen más a helyzet. A klímarendszernek ilyenkor nem kell extrém hőmérséklet-különbséget kezelnie, ezért a kompresszor terhelése minimális. A benzinkútnál alig mérhető eltérés jelentkezik, miközben a klíma folyamatos működése jelentősen javítja az autó műszaki állapotát.

A klíma egyik legfontosabb szerepe a párátlanítás. A nedves ruházat, a havas cipők és az utasok által kibocsátott pára pillanatok alatt elhomályosítja a szélvédőt. Ilyenkor sokan ronggyal vagy különféle „csodaszerekkel” próbálkoznak, holott a leghatékonyabb megoldás mindössze egy gombnyomás.

A klíma ugyanis elsősorban szárítja a levegőt, nem pedig hűti. A fűtéssel együtt használva gyorsan eltünteti a párát, miközben az utastér kellemesen meleg marad. Az eredmény jobb látási viszonyok, kevesebb stressz és nagyobb közlekedésbiztonság.

A klíma használata télen nem luxus, hanem tudatos autóhasználat, amit az időjáráshoz igazítunk. A rendszeres működtetés meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát, csökkenti a meghibásodás esélyét, és hozzájárul a biztonságos vezetéshez. A tavszi szezonban a klíma helyes használata százezer forintokkal csökkentheti a kiadásokat.