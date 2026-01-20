QR-kóddal is igazolhatja magát, aki digitális állampolgár

Az Európai Unió több mint tíz évvel ezelőtt döntött az egységes EU-ban használt vezetői engedélyek egységesítéséről. 2033-ig minden tagállamnak be kell vezetnie az úgynevezett digitális jogosítványt, amely kiváltja a jelenleg is használt kártyát. - írja a feol.hu .

Magyarországon 2013. január 19. után már kizárólag a jelenleg is használt új típusú vezetői engedélyeket adtak ki. Azonban 2033-ig minden tagállamnak be kell vezetnie az úgynevezett digitális jogosítványt, amely kiváltja a jelenleg is használt kártyát. Az eszköz bevezetése egyszerűsíti az adminisztrációt, és megkönnyíti a határokon átívelő közlekedést.

Az uniós szabályozás célja, hogy minden sofőr ugyanazokkal a feltételekkel vezethessen, függetlenül attól, melyik tagállamban adták ki az engedélyét.

Az uniós szabályozás célja a digitális jogosítvány bevezetésével, hogy egységesítse a tagállamok rendszereit és biztonságosabbá tegye a közlekedést. 15 évig érvényes az összes uniós országban, így minden sofőr egységes feltételekkel közlekedhet majd az unió területén.

A kezdő vezetőkre külön szabályok fognak vonatkozni, amelyekről a tagállamok egyénileg döntenek.

A javaslat nem tartalmaz külön korlátozást az idősebb korosztály számára, pedig korábban az is része volt a módosítási tervnek, hogy 70 év felettieknek ötévente kellett volna megújítaniuk a vezetői engedélyüket.

Amennyiben valaki rendelkezik digitális állampolgársággal, egy rendőrségi igazoltatás során egy mobilapplikáció segítségével tudja magát igazolni a hagyományos kártyás jogosítvány mellett egy QR-kóddal is, ami tartalmaz minden adatot a vezetői engedéllyel kapcsolatban.