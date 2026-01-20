2026. január 20., kedd

Előd

EUR 385.43 Ft
USD 328.67 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Autó-motor

QR-kóddal is igazolhatja magát, aki digitális állampolgár

2033-ig az Eu-ban mindenhol bevezetik a digitális jogosítványt

MH
 2026. január 20. kedd. 12:47
Megosztás

Az Európai Unió több mint tíz évvel ezelőtt döntött az egységes EU-ban használt vezetői engedélyek egységesítéséről. 2033-ig minden tagállamnak be kell vezetnie az úgynevezett digitális jogosítványt, amely kiváltja a jelenleg is használt kártyát. - írja a feol.hu.

QR-kóddal is igazolhatja magát, aki digitális állampolgár
Képünk illusztráció
Fotó: MH/Icsu Renáta

Magyarországon 2013. január 19. után már kizárólag a jelenleg is használt új típusú vezetői engedélyeket adtak ki. Azonban 2033-ig minden tagállamnak be kell vezetnie az úgynevezett digitális jogosítványt, amely kiváltja a jelenleg is használt kártyát. Az eszköz bevezetése egyszerűsíti az adminisztrációt, és megkönnyíti a határokon átívelő közlekedést.

Az uniós szabályozás célja, hogy minden sofőr ugyanazokkal a feltételekkel vezethessen, függetlenül attól, melyik tagállamban adták ki az engedélyét.

Az uniós szabályozás célja a digitális jogosítvány bevezetésével, hogy egységesítse a tagállamok rendszereit és biztonságosabbá tegye a közlekedést. 15 évig érvényes az összes uniós országban, így minden sofőr egységes feltételekkel közlekedhet majd az unió területén.

A kezdő vezetőkre külön szabályok fognak vonatkozni, amelyekről a tagállamok egyénileg döntenek.

A javaslat nem tartalmaz külön korlátozást az idősebb korosztály számára, pedig korábban az is része volt a módosítási tervnek, hogy 70 év felettieknek ötévente kellett volna megújítaniuk a vezetői engedélyüket.

Amennyiben valaki rendelkezik digitális állampolgársággal, egy rendőrségi igazoltatás során egy mobilapplikáció segítségével tudja magát igazolni a hagyományos kártyás jogosítvány mellett egy QR-kóddal is, ami tartalmaz minden adatot a vezetői engedéllyel kapcsolatban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink