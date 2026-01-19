Íme, egy plug-in hibrid, amely hozza, amit ígér, és még vezetni is jó!

Motor, váltó

A hajtáslánc alapja a kétliteres, 190 lóerős turbós benzines, amelyhez a nyolcfokozatú automatával egybeépített, 184 lóerős villanymotor csatlakozik. Ezek eredőjeként 299 lovas rendszerteljesítmény, illetve 450 Nm-es forgatónyomaték adódik. Mindez maradéktalanul át is megy az aszfaltra, hála az xDrive összkerékhajtásnak, amely csúszós úton is határozottan teszi le az erőt. A gyorsulás nagyon ütős, 6,2 másodperc a 0–100 km/h, és fölötte is keményen húz az X3 30e.

BMW X3 30e xDrive Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?

Vezetési élményben inkább egy sportosabb kombi karaktert hoz, mint a klasszikus SUV-t. A futómű hangolását hozzáigazították a hajtáslánc miatt megemelkedett tömeghez. Nagy tempónál is feltűnően stabil, kifejezetten stresszmentes utazóautó az X3 30e.

BMW X3 30e xDrive belső Fotó: SportVerda

Kanyarokban is terhelhető, hegyi utakon meglepően élvezetes vezetni. A ZF automata gyorsan és simán vált, okosan választ fokozatot. A benzines és elektromos hajtás közti átmenetek észrevehetetlenek.

BMW X3 30e xDrive menü Fotó: SportVerda

Feltöltött akkumulátorral gyakorlatilag villanyautóként is használható az X3 30e, ekkor is van 184 ló és 250 Nm nyomaték a talpunk alatt. Amely ráadásul késedelem nélkül jön, így gond nélkül mozgatja a több mint 2 tonnás kasztnit, és akár 140 km/h-ig gyorsíthatunk a benzines beindulása nélkül.

BMW X3 30e xDrive vezetési adatok Fotó: SportVerda

Nálunk nyugis – de nem nyugdíjas – vezetési stílussal, országúti használattal együtt 95-100 km-es elektromos hatótáv adódott. Ez még több is, mint a gyári adat, ami kivételes, mert a legtöbb PHEV-nél fordítva van. Pláne olyan hideg időben, amilyen az X3-asnak jutott.

BMW X3 30e xDrive kormány Fotó: SportVerda

Mennyit fogyaszt?

Nagyobb utazásnál viszont már kívánnám a dízelt, mert lemerült akksival, autópályán 8-8,5 liter körül fogyaszt az autó, így hamar apad az 50 literes tank. A hosszútávú átlagfogyasztás természetesen az akksi töltési gyakoriságától függ, amit mi sűrűn tettük, de a hosszabb útjaink során nem. Így lett 6,6 liter az eredmény. Korrekt. Az akksi menet közbeni visszatöltése némi többletfogyasztás fejében itt megfontolandó opció, bizonyos helyzetekben megéri.

BMW X3 30e xDrive carplay Fotó: SportVerda

Utastér

Az utastér négy felnőtt számára kényelmes. Modern dizájn uralkodik, a fizikai gombok sajnos szinte teljesen eltűntek, a hangsúly a nagy kijelzőkre került. Az itt megjelenő menü logikus, a rendszer gyorsan és stabilan működik, beleértve a CarPlay-t is. Szerencsére az iDrive tekerő megmaradt, így nem kell mindent az érintőképernyőn intézni.

BMW X3 30e xDrive belső Fotó: SportVerda

BMW X3 30e xDrive belső Fotó: SportVerda

Az anyaghasználat igényes, ahogy a hangulatvilágítás is. Az ülések jól tartanak, mégis kényelmesek hosszabb távon is. A plug-in hajtás miatt kisebb lett a csomagtartó, de így is van 460 literünk. A töltőkábelt viszont nem lehet elrejteni a padló alá.

BMW X3 30e xDrive csomagtartó Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda