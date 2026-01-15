Brutális bírságot kaphatunk, ha ezek hiányoznak az autónkból

Súlyos bírságokat és életveszélyes helyzeteket is megelőzhetünk, ha rendszeresen ellenőrizzük autónk biztonsági felszereltségét. Mutatjuk, mire kell kiemelten figyelni, hogy minden helyzetben kéznél legyenek a szabályos és érvényes kötelező tartozékok.

Még hogy háromszög?! Mellény is kell!

Sok autós csak akkor döbben rá, hogy hiányos a felszerelése, amikor egy közúti ellenőrzésnél a rendőr kéri a tartozékokat, vagy ami még rosszabb, egy balesetnél derül ki, hogy használhatatlan az elsősegélycsomag. A magyar jogszabályok pontosan meghatározzák, mi nélkül nem indulhatunk útnak. Cikkünkből megtudhatja, mire kell figyelnie, hogy elkerülje a büntetést és garantálja a biztonságát, mik a kötelező tartozékok az autóban 2026-ban, hívja fel a figyelmet a vaol.hu.

Nem hiányozhat az autóból 2026-ban

A személygépkocsik elengedhetetlen kelléke az úgynevezett B típusú egészségügyi doboz. Fontos tudni, hogy nem bármilyen kötszer megfelelő: a csomagnak meg kell felelnie az MSZ 13553 szabványnak.

A doboz nem csupán dísz, vészhelyzetben életet menthet, ezért az alábbiakat kötelezően tartalmaznia kell:

Különböző méretű steril gyorskötöző pólyák és mull-lapok.

Háromszögletű kendő a végtagok rögzítéséhez.

Olló és steril gumikesztyű.

Mentőfólia a kihűlés ellen.

Vigyázat a lejárati idővel! A kötszerek sterilitása idővel megszűnik, ezért a dobozon feltüntetett dátumot rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a készlet lejárt vagy hiányos, a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. Érdemes évente egyszer átnézni a tartalmát, és ha szükséges, beszerezni egy friss csomagot.

Elakadásjelző háromszög

Ha az autó lerobban vagy balesetet szenved, a legfontosabb feladat a többi autós figyelmeztetése. Az elakadásjelző háromszög használata ilyenkor kötelező. Nem mindegy azonban, hogy hova helyezzük ki: ha túl közel van az autóhoz, a nagy sebességgel érkezőknek nem marad idejük a lassításra vagy a kikerülésre.

Lakott területen 50-100 méter, lakott területen kívül 150-250 méter, míg autópályán 250-500 méter a szükséges távolság.

A háromszöget mindig abban a forgalmi sávban kell elhelyezni, ahol az akadály van, hogy a közeledők időben észleljék a veszélyt.

A láthatósági mellény ne a csomagtartó mélyén legyen!

A jogszabályok értelmében, amint valaki kiszáll a gépjárműből az úttestre vagy az útpadkára lakott területen kívül, azonnal gyalogosnak minősül. Korlátozott látási viszonyok között (eső, köd, szürkület) vagy éjszaka a láthatósági mellény viselése ilyenkor életmentő és kötelező.

Sok autós elköveti azt a hibát, hogy a mellényt a pótkerék mellett, a csomagtartó legalján tartja. Defekt vagy műszaki hiba esetén azonban már eleve mellényben kellene kiszállni az autóból. A szabályos és praktikus megoldás az, ha a mellényt az utastérben, például a kesztyűtartóban vagy az ülések hátulján lévő zsebben tároljuk.

Bár a törvény járművenként legalább egy darabot ír elő, a biztonság érdekében erősen ajánlott annyi mellényt tartani az autóban, ahány utas tartózkodik benne. Így egy kényszerű várakozás során senki sem válik „láthatatlanná” az úton.