Gyorsan terjeszkedik a magyar autópiacon a kínai Omoda&Jaecoo

Az Omoda és testvérmárkája, a Jaecoo példátlanul dimamikus magyarországi terjeszkedéséről számolt be importőre, a Genius Automotive Kft., a kínai Chery Group két autómárkája 15 hónap alatt 1,7 százalékos részt szerzett az új személyautók magyarországi piacán.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a cég emlékeztet: az értékesítés 2024 októberében indult Magyarországon, és az első teljes évben a két márka modelljeiből 2204-et helyeztek forgalomba. A plugin hibrid (PHEV) szegmensben 486 forgalomba helyezett autóval az Omoda&Jaecoo az első öt legnépszerűbb autó közé került.

A két ikermárka magyarországi debütálása azt mutatja, hogy a magyar piac nyitott a progresszív, innovációvezérelt és karakteres autómárkákra - idézi a közlemény Goldberger Máriát, a Genius Automotive Europe ügyvezető igazgatóját.

Magyarországon az Omoda&Jaecoo márkakereskedések és szervizek száma a 2025 év eleji 8-ról az év végére elérte a 20-at, ami már optimális országos lefedettséget biztosít - írták a közleményben.

2026-ban tovább erősödhet a magyarországi jelenlét a gyártó szuper hibrid hajtástechnológiáját alkalmazó két Omoda és három Jaecoo modell bevezetésével, valamint az értékesítési és szervizkapacitások bővítésével.

A közlemény kitér arra, hogy 2025-ben az Omoda&Jaecoo kiemelkedő teljesítményt nyújtott a globális piacon is: a nemzetközi trendekkel szemben a márka eladásai erőteljesen növekedtek, kevesebb mint három év alatt 64 piacra lépett be Ázsiában, Európában, Afrikában és Latin-Amerikában. Az értékesítés kumulatív volumene meghaladta a 800 000 darabot, ezzel a világ egyik leggyorsabban növekvő autóipari márkájává vált. A bővülés különösen figyelemre méltó volt az európai piacon, ahol a kumulált értékesítés meghaladta a 200 000 járművet. A növekedés motorja az innovatív szuper hibrid hajtástechnológia (Super Hybrid System, SHS) és a tisztán elektromos termékportfólió volt - mutattak rá.

A Genius Automotive Europe Kft. a közép-kelet-európai régióra is kiterjeszti tevékenységét: a két kínai márka forgalmazását 2025. október végén elindította a romániai piacon, decemberben pedig Bulgáriában vezette be őket.

A Genius Automotive Europe Kft.-t a magyarországi újautó-kereskedelem két tapasztalt szereplője, a Hovány Kft. és a Petrányi Autó Kft. hozta létre a Chery Group márkáinak kizárólagos importőri feladataira 1 milliárd forintos jegyzett tőkével, 50-50 százalékos tulajdoni aránnyal.