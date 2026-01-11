2026. január 13., kedd

Előd

EUR 386.07 Ft
USD 330.48 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Autó-motor

Sokan rosszul tudják a hidegindítás utáni teendőket

Nem jó, ha egy helyben járatjuk az autót

MH
 2026. január 11. vasárnap. 9:22
Megosztás

Sokan úgy vélik, hogy hidegben egy helyben kell járatni az autót, míg a hűtővíz nem kezd el melegedni. Hosszú perceket várnak az elindulással, pedig a normál üzemi állapot (optimális kenési egyensúly, hőfokemelkedés, üzemanyag-ellátás) eléréséhez nincs szükség erre.

Sokan rosszul tudják a hidegindítás utáni teendőket
Ha tiszta a szélvédő, jól látunk a tükrökben, nincs szükség arra, hogy egy helyben járassuk az autót
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Julian Stratenschulte

A zord időben a szabad ég alatt álló autót természetesen előbb meg kell szabadítani a hótól, jégtől, majd jöhet az indítás. Mínusz 10 fok alatt a dízeleknél érdemes kétszer egymás után izzítani, a benzineseknél nincs üzemanyag-dermedés, így azonnal indíthatunk.

Ha tiszta a szélvédő, jól látunk a tükrökben, nincs szükség arra, hogy egy helyben járassuk az autót. Mindössze addig várjunk, míg a kenőanyag és a hűtővíz „tesz egy-két kört” a rendszerben. Hidegüzemi alapjáraton magasabb fordulatszámon üzemel a motor, ami a dúsítás miatt van, ha pedig elindulunk, a terhelésnek köszönhetően gyorsabban eléri az autó az optimális működési tartományt. Fontos továbbá, hogy a szellőztető rendszer semmiképpen se legyen belső keringetésen, hiszen így párásodnak az ablakok – írta meg az Origo.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink