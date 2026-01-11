Sokan rosszul tudják a hidegindítás utáni teendőket

Sokan úgy vélik, hogy hidegben egy helyben kell járatni az autót, míg a hűtővíz nem kezd el melegedni. Hosszú perceket várnak az elindulással, pedig a normál üzemi állapot (optimális kenési egyensúly, hőfokemelkedés, üzemanyag-ellátás) eléréséhez nincs szükség erre.

A zord időben a szabad ég alatt álló autót természetesen előbb meg kell szabadítani a hótól, jégtől, majd jöhet az indítás. Mínusz 10 fok alatt a dízeleknél érdemes kétszer egymás után izzítani, a benzineseknél nincs üzemanyag-dermedés, így azonnal indíthatunk.

Ha tiszta a szélvédő, jól látunk a tükrökben, nincs szükség arra, hogy egy helyben járassuk az autót. Mindössze addig várjunk, míg a kenőanyag és a hűtővíz „tesz egy-két kört” a rendszerben. Hidegüzemi alapjáraton magasabb fordulatszámon üzemel a motor, ami a dúsítás miatt van, ha pedig elindulunk, a terhelésnek köszönhetően gyorsabban eléri az autó az optimális működési tartományt. Fontos továbbá, hogy a szellőztető rendszer semmiképpen se legyen belső keringetésen, hiszen így párásodnak az ablakok – írta meg az Origo.