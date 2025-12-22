Autó-motor
A kisebb SUV-k jeles képviselője
Teszt: Peugeot 2008 Hybrid
Motor, váltó
Az elejében 1,2 literes, háromhengeres turbós benzinmotor dolgozik, melyet egy kis villanymotor támogat meg. Ketten együtt 145 lóerőt és 230 Nm-es nyomatékot biztosítanak, amivel egészen ütős, 8,3 másodperces 0-100-as sprintet produkál a 2008 Hybrid. A korábbi nyolcfokozatú automata helyett egy új fejlesztésű, hatfokozatú duplakuplungos váltó intézi az erőátvitelt, amely nem feltétlenül jelent előrelépést.
Milyen vezetni?
A 2008 nem élményautó, de mozgékonysága és jó manőverezhetősége miatt kellemes vezetni. A kicsi és közvetlen kormány városban praktikus, országúton sportos, annak ellenére, hogy alig ad visszajelzést az útról. Városi forgalomban a lágy hibridekhez képest feltűnően sokat mehetünk tisztán elektromosan, és alacsony fordulaton némi plusz lendületet is ad a villanymotor (28 LE, 50 Nm).
Az új duplakuplungos váltó viszont elég darabos, elindulásnál időnként ránt, az előre- és hátramenet közötti átváltás pedig lassú, amely parkolás közben bosszantó igazán. A futómű alapvetően kényelmes hangolású, de jó partner a kanyargáshoz is, szerpentinen meglepően gyorsan lehetett haladni a tesztautóval.
Utastér, csomagtartó
A belső dizájn modern, az anyaghasználat igényes, sok részlet prémium érzetet kelt, az összeszerelés masszív. A kormány mögötti kijelző (i-Cockpit) nagyon szép, de a pozíciója miatt megosztó, mert sokak számára beletakar a kormány. A 10 colos középső érintő-kijelző megjelenítése igényes, reakcióideje átlagos, a vezeték nélküli telefontükrözés megbízhatóan működik rajta.
A tolatókamera képe viszont időnként rosszul látható, túl sötét vagy túl világos, állítási lehetőség nincs. A GT ülések nagyon jól tartanak, fűthetőek, a vezetőé masszírozni is tud. Elől a hely is bőséges, hátul viszont csak kisautós, bár kisebb termetűeknek ott is kényelmes. A csomagtartó mérete a kategória átlagát hozza, a hangszigetelés lehetne jobb, autópályán erős a szélzaj.
Mennyit fogyaszt?
Nálunk átlagosan 6,3 litert evett a 2008 Hybrid. Ebben volt sok városi közlekedés, dugókban araszolás, kevés autópályázás és némi hajszolás hegyi utakon.
teszt és fotó: BG, SportVerda