A kisebb SUV-k jeles képviselője

Töretlen az SUV-k és a crossoverek uralma az autópiacon. Bármely méretben kelendőek, a kisebb fajták egyik jeles képviselője a Peugeot 2008, melyet most az új lágy hibrid hajtáslánccal próbáltunk ki.

Motor, váltó

Az elejében 1,2 literes, háromhengeres turbós benzinmotor dolgozik, melyet egy kis villanymotor támogat meg. Ketten együtt 145 lóerőt és 230 Nm-es nyomatékot biztosítanak, amivel egészen ütős, 8,3 másodperces 0-100-as sprintet produkál a 2008 Hybrid. A korábbi nyolcfokozatú automata helyett egy új fejlesztésű, hatfokozatú duplakuplungos váltó intézi az erőátvitelt, amely nem feltétlenül jelent előrelépést.

Peugeot 2008 Hybrid Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?

A 2008 nem élményautó, de mozgékonysága és jó manőverezhetősége miatt kellemes vezetni. A kicsi és közvetlen kormány városban praktikus, országúton sportos, annak ellenére, hogy alig ad visszajelzést az útról. Városi forgalomban a lágy hibridekhez képest feltűnően sokat mehetünk tisztán elektromosan, és alacsony fordulaton némi plusz lendületet is ad a villanymotor (28 LE, 50 Nm).

Peugeot 2008 Hybrid Fotó: SportVerda

Az új duplakuplungos váltó viszont elég darabos, elindulásnál időnként ránt, az előre- és hátramenet közötti átváltás pedig lassú, amely parkolás közben bosszantó igazán. A futómű alapvetően kényelmes hangolású, de jó partner a kanyargáshoz is, szerpentinen meglepően gyorsan lehetett haladni a tesztautóval.

Peugeot 2008 Hybrid műszerfal Fotó: SportVerda

Utastér, csomagtartó

A belső dizájn modern, az anyaghasználat igényes, sok részlet prémium érzetet kelt, az összeszerelés masszív. A kormány mögötti kijelző (i-Cockpit) nagyon szép, de a pozíciója miatt megosztó, mert sokak számára beletakar a kormány. A 10 colos középső érintő-kijelző megjelenítése igényes, reakcióideje átlagos, a vezeték nélküli telefontükrözés megbízhatóan működik rajta.

Peugeot 2008 Hybrid belső Fotó: SportVerda

A tolatókamera képe viszont időnként rosszul látható, túl sötét vagy túl világos, állítási lehetőség nincs. A GT ülések nagyon jól tartanak, fűthetőek, a vezetőé masszírozni is tud. Elől a hely is bőséges, hátul viszont csak kisautós, bár kisebb termetűeknek ott is kényelmes. A csomagtartó mérete a kategória átlagát hozza, a hangszigetelés lehetne jobb, autópályán erős a szélzaj.

Peugeot 2008 Hybrid belső Fotó: SportVerda

Mennyit fogyaszt?

Nálunk átlagosan 6,3 litert evett a 2008 Hybrid. Ebben volt sok városi közlekedés, dugókban araszolás, kevés autópályázás és némi hajszolás hegyi utakon.

Peugeot 2008 Hybrid Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda