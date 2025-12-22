Autó-motor
Íme a nyolcadik generáció
Teszt: Toyota Camry
Motor, váltó, futómű
A márka jól ismert hibrid hajtáslánca dolgozik benne, melynek benzines része a 2,5 literes, négyhengeres szívómotor. Ezt támogatja egy villanymotor, amely immár lítiumion akkuból táplálkozik.
A rendszer összteljesítménye 230 LE, 7,2 másodperc a 0-100, a végsebesség pedig 180 km/h-ban limitált. Az automataváltó fokozatmentes, a futómű elől MacPherson, hátul többlengőkaros. Adaptív lengéscsillapítás nem rendelhető, és érdemes tudni, hogy vontatni sem lehet a Camry-vel.
Milyen vezetni?
A hibrid rendszer simasága iparági etalon. A benzines, hibrid vagy tisztán elektromos hajtások között teljesen zökkenőmentes az átmenet. Városban a menetidő 80%-ában áll a benzines, megnyugtató csendben suhan a Camry, és átlagos gyorsításnál a benzines sem hangoskodik.
Nagyobb gyorsításnál viszont zavaróan pörög, és konstans fordulaton zúg. A kormányzás precíz, a rugózási komfort kifogástalan, és az oldaldőlés sem jelentős a kanyarokban. A fordulókör viszont túl nagy, amely parkoláskor bosszantó, a vezetősegítők pedig néha túlbuzgók.
Utastér, csomagtartó
Belül tágas és kényelmes a Camry. A lábaknak tekintélyes hely kínálkozik, a fejtér viszont lehetne nagyobb. Hátul is van ülésfűtés, külön klímazóna motoros roló és szintén elektromosan dönthető háttámlák. Mindez a lehajtható könyöklőbe integrált érintős felületről működtethető.
A középső érintő-kijelző grafikája nem hozza a ma elvárható színvonalat, a menü logikája kacifántos, csakúgy a kormány mögötti kijelzőn is. A parkolókamera képe rendben van, és a CarPlay is szépen fut (kábel nélkül), továbbá annak is örülhetünk, hogy ebben az autóban sok funkciónak még fizikai gombja van. A csomagtartó nagy (529 l), de a betüremkedő ajtózsanérok elvesznek belőle. Jó pont, hogy teljes értékű pótkerék van a padlója alatt, amely ma már ritkaság.
Mennyit fogyaszt?
Közel olyan takarékos, mint egy kétezres dízel. Sőt, városi forgalomban jobb, ott 5 liter körül fogyaszt, országúton is csak fél literrel többet. Autópályán sem válik iszákossá, ott 6,5-7 litert kér. Ilyen csekély étvágy mellett nem kevés az 50 literes tank.
teszt és fotó: BG, SportVerda