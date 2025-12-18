Tévedésben élnek a sofőrök: így pusztítják az autót télen

Sokan abban a tévhitben élnek, hogy télen jót tesznek azzal a motornak, ha üresben, percekig járatják és ezáltal bemelegszik. Holott ezzel az autónak a lehető legrosszabbat teszik ebben az időjárásban, írta a FEOL .

Több szempontból is rossz, ha az autót télen percekig járatjuk

A közlekedési eszközt már feltalálásakor is arra tervezték, hogy folyamatosan menjen, ne pedig egy helyben álljon. Emiatt a mérnökök is úgy tervezik az autókat, hogy menet közben a lehető legkevesebb veszteséggel használják fel a robbanómotorok mozgási energiát, emiatt az úgynevezett „hulladékhő" is nagyon kevés, így sokáig tart, amíg egy ilyen motor eléri az üzemi hőfokot.

Az egyik legnagyobb probléma az egy helyben történő melegítéssel, hogy amikor üresen jár a motor, a hengerfalra kicsapódhat az üzemanyag, ami lemossa azt a finom olajréteget, amely korábban keletkezett, ezáltal pedig megszűnik a fém felület kenése, és fokozódik a motor kopása. Emellett mivel az olaj is hideg, nem tudja a olajpumpa eljuttatni egyes kenési pontokhoz, ezáltal ismételten szárazon súrlódnak össze a fém alkatrészek amellyel óriási hibákat lehet generálni a gépjárműnek. A modern dízelmotorok különösen érzékenyek erre, ugyanis a DFP részecskeszűrő nem tud regenerálódni, és a szelepeken lerakódások keletkeznek. Ennek javítása akár egyes típusoknál gazdasági totálkárral is végződhet. emellett pedig az akkumulátor is nagy terhelésnek van kitéve ilyenkor, ugyanis a kis feszültség miatt.

Így kell jól bemelegíteni az autót télen

Miután beindítottuk a gépjárművet, várjunk 30-40 másodpercet (dízel autóknál 1 percet), amíg a motor eljuttatja a legfontosabb pontokra az olajat, majd miután elindultunk 2-3000 közötti fordulatszámnál váltsunk ezáltal megadjuk a motornak azt a kellemes alap terhelést, amivel be tud melegedni hosszú távon.

Külföldön büntetés jár az indokolatlan motorjáratásért

A szomszédunkban, Ausztriában 75 és 150 euró között büntethetik a rendőrök az indokolatlan motorjáratást, ugyanis ez törvényileg tilos az országban környezetvédelmi okokból. Szlovákiában hasonló szabályok vannak érvényben, de ott egységesen 20 euró a büntetés. Németországban pedig 10 eurót kell fizetni ugyanezért. Magyarországon erre vonatkozó törvény nincs érvényben.

Van olyan extrém eset, amikor viszont muszáj percekig járatni az autót

Bár Magyarországon igen régen volt tartósan -15°C fok a hőmérséklet, de számos olyan videóval lehet látni, amikor ilyen elképesztően hideg időjárásban próbálják meg beindítani az autót, amely szinte sosem sikerül elsőre. Ezen a Finnországban készült felvételen is látszik, hogy csak második nekifutásra sikerült elindítani ezt az Audi A6-ost, amiben ráadásul egy igen nagy, 3.0 literes V6 TDI motor található. Ezután szinte kötelező 3-4 percig járatni a motort, ugyanis ilyenkor az olaj majdhogynem kocsonyás állagú.