Megkezdődött a világ első repülő autójának gyártása

Egy teljesen elektromos autó legálisan közlekedhet majd a közutakon.

Jim Dukhovny, az Alef Aeronautics vezérigazgatója bemutatja az Alef Model A repülő autót

Az amerikai Alef Aeronautics vállalat megkezdte a Model A ultrakönnyű elektromos autó gyártását – közölte a gyártó közleményében.

„Örömmel jelentjük be, hogy az első repülő autó gyártása a tervek szerint megkezdődött. A csapat szorgalmasan dolgozott a határidők betartásán, mert tudjuk, hogy az emberek várakoznak” – mondta Jim Duchovny, az Alef vezérigazgatója.

Az első autókat az Alef kaliforniai Szilícium-völgyi üzemében fogják gyártani az Egyesült Államokban. A kézzel épített autókat csak néhány ügyfélnek szállítják ki, hogy valós körülmények között, szigorú ellenőrzés mellett teszteljék őket.

Alef tervei szerint betanítja az első felhasználókat és technikai támogatást nyújt nekik. A megszerzett tudás megkönnyíti az átállást a teljes körű gyártásra és az előrendelések kiszállítására.

Az Alef repülő autó számos olyan jellemzővel rendelkezik, amelyek megkülönböztetik mind a hagyományos autóktól, mind a modern függőleges felszállású és leszálló járművektől.

Azért nevezik az első igazi repülő autónak, mert ötvözi a legális közúti járművek funkcióit a repülés képességével.

A hagyományos autókkal ellentétben egy autó képes repülni, és a légi taxikkal ellentétben repülőterek használata nélkül is képes közlekedni az utakon.

Korábban arról számoltak be, hogy az A modell hatótávolsága közúton 350 kilométer, a levegőben pedig 177 kilométer. A Model A repülni az egyedi kialakításnak köszönhetően képes, amelyben a légcsavarok a test belsejében vannak elrejtve.