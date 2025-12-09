Lewis Hamilton kemény döntést hozott

A Ferrari sztárja Forma-1-es pályafutása egyik, ha nem a legrosszabb szezonját zárta. Lewis Hamilton az Abu-Dzabi Nagydíj után nem is kertelt, leszögezte, hogy egy időre eltűnik a nyilvánosság elől.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton óriási célokkal érkezett a Ferrarihoz, ám ezekből tulajdonképpen semmit sem tudott megvalósítani. A 40 éves brit sztár Kínában nyert egy sprintfutamot, ezenkívül azonban nem fűződött túl siker a nevéhez. Hamilton a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon a nyolcadik helyen ért célba, az egyéni összetettben 156 pontot gyűjtve csupán a hatodik helyen zárta a Lando Norris végső sikerét hozó 2025-ös évadot.

Lewis Hamilton eltűnik a világ szeme elől

A hétszeres világbajnok számára tehát rengeteg csalódást hozott az idei szezon, melyet követően úgy döntött, alaposan kipiheni magát a téli szünetben.

Jelenleg csak a szünetet várom. Teljesen ki akarok szakadni a rendszerből, eltűnni a világ elől. Nem akarok senkivel sem beszélni. Senki sem fog elérni engem ezen a télen. Nem viszem magammal a telefonomat. Alig várom ezt az időszakot

– szögezte le a Ferrari sztárja, aki a 2025-ös idényét nem akarta részletezni, helyette önmagát ismételte, miszerint valóban teljes elszigeteltségre vágyik.

Teljesen leválasztottam magam a mátrixról. Általában mindig nálam volt a telefonom, de most végre a szemétbe dobom. Senkivel nem akarok beszélni, és semmihez sem akarok kapcsolódni. Ez most más lesz

– tette hozzá Hamilton.

A Ferrari 2026-ban is a Charles Leclerc, Lewis Hamilton párossal készül, bízva abban, hogy a szabályváltozások révén többet ki tudnak majd hozni az új autójukból, mint az idei, számukra rendkívül rosszul sikerült idényben - írta meg az Origo.