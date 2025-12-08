Elmondhatatlanul hálás a szüleinek, a családjának és a McLaren csapat minden egyes tagjának Lando Norris, a Forma-1 friss világbajnoka, aki „egészen elképesztőnek” tartja, hogy valóra válthatta az álmát, és elérte azt a célt, amelyet hatéves korában tűzött ki maga elé.

A 26 éves brit versenyző a formula1.com-nak adott interjúban elárulta, lassan ülepedett le benne, hogy a vasárnapi szezonzárón elért harmadik helyezésével megnyerte a vb-címet, és az Abu-Dzabiban rendezett futamnak csak az utolsó három kanyarjában gondolt rá, hogy elhódíthatja a trófeát.

„A díjátadó, az interjúk és a rögtönzött ünneplés után elmentem WC-re, és valójában ott volt az első olyan pillanat, amikor csendben csak magam lehettem egy rövid időre. Egészen elképesztő, hogy valóra vált a gyerekkori álmom. Tudom, hogy nagyon szerencsés ember vagyok, hiszen egészen kicsi koromtól kezdve élhetem azt az életet, amit elképzeltem, és ezért elmondhatatlanul hálás vagyok, elsősorban a szüleimnek” – fogalmazott Norris.

A McLaren 1998 után nyert ismét ugyanabban az évben egyéni és konstruktőri vb-címet, a brit versenyző pedig nem felejtette el megemlíteni a csapatnál dolgozó szakembereket sem.

„Örülök, hogy visszaadhattam nekik valamit azért a rengeteg munkáért, amit ebbe a győzelembe beletettek. Mindenki, nemcsak itt, hanem a gyárban is, elképesztően komoly munkát végzett azért, hogy eljussunk ide. Nyolc éve tartozom a McLaren kötelékébe, voltak jobb és rosszabb időszakok, de végül eljutottunk idáig, és nagyon boldog vagyok, hogy mosolyt sikerült csalnom ezekre az arcokra” – jelentette ki.

Norris azt mondta, bár jó ideje tagja már az F1-es mezőnynek, a mai napig folyamatosan tanul.

„Volt egy pillanat, amikor elkezdtem kizárni mindent és mindenkit magam körül, és beleburkolóztam a saját kis világomba, mint egy lufiba. Csak ismételtem, ismételtem és ismételtem ugyanazt a rutint, és egyszer csak kipukkadt a lufi, ott volt a világbajnoki győzelem és végre szabadjára engedhettem az érzelmeimet” – nyilatkozta.

A Forma-1 történetének 35. vb-győztese kiemelte a szűk csapatának, a közvetlenül mellette állóknak a munkáját, és kitért arra is, hogy egészen az utolsó pillanatig nem gondolt a vb-címre, csak akkor, amikor a média erről kérdezte.

„Sok olyan emberrel is végig kapcsolatban voltam, akik nyertek már világbajnokságot itt, vagy más sportágban. Amikor valami nem sikerült jól, akkor mindig volt egy apró üzenetet tőlük, hogy higgyek magamban, csináljam ezt, tegyem azt. Ez önmagában sokat segített” – mondta Norris, megemlítve a hétszeres vb-győztes honfitársát, Lewis Hamiltont, a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettelt, valamint a gyorsaságimotorosok között kétszer vb-címet nyert ausztrál Casey Stonert.

Norris dicsérte ellenfeleit, csapattársát, a szintén ausztrál Oscar Piastrit, valamint az elmúlt négy évben világbajnok holland Max Verstappent.

Hozzátette, „még édesebbé” teszi a számára a sikert az, hogy az elmúlt években részt vehetett abban, hogy a McLaren visszakerüljön az F1 legjobb csapatai közé.