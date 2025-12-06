Autó-motor
Verstappené a pole pozíció
Az összetettben második helyen álló 28 éves pilótának ez az idei nyolcadik és pályafutása 48. pole pozíciója.
Verstappen mellől a vb-éllovas Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka a vb-címért még szintén versengő Oscar Piastrié, a McLaren ausztrál pilótájáé lett.
A vb-pontversenyben az idényzáró vasárnapi futam előtt Norris 12 ponttal vezet Verstappen és 16-tal Piastri előtt.
Az élen küzdő trió csatájába a köridők alapján még George Russell, a Mercedes brit versenyzője is beleszólhat, ugyanakkor neki nem sikerült az időmérőn megelőznie egyik vb-aspiránst sem, és a negyedik pozícióból vághat majd neki a viadalnak.
Úgy tűnik, hogy nem sikerül jól zárnia az évet a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonnak, a Ferrari brit versenyzője ugyanis megint nem jutott tovább az időmérő első szakaszából és csak a 16. helyről startol majd.
Az 58 körös Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Lando Norris (brit, McLaren)
2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
George Russell (brit, Mercedes)
3. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
4. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Esteban Ocon (francia, Haas)
5. sor:
Isack Hadjar (francia, RB)
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
6. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
7. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
8. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
9. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
10. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)