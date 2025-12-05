Autó-motor
Norris volt az első szabadedzés leggyorsabbja
Verstappen második
A pályafutása első vb-trófeájára hajtó Norris mögött a címvédő és ötödik vb-győzelméért küzdő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett másodikként, lemaradása viszont mindössze nyolc ezredmásodperc volt a legjobb köridőtől. Piastri helyett ezen a gyakorláson Pato O'Ward, a McLaren ír származású mexikói pilótája kapott lehetőséget körözni az F1-es autóval.
A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton szintén nem ült autóba az első pénteki tréningen, helyette Arthur Leclerc gyakorolhatott a Ferrarival. A csapat másik versenyzője, az idősebbik Leclerc, Charles a harmadik pozícióban végzett.
A Mercedesnél nem kaptak lehetőséget a feltörekvő pilóták, Andrea Kimi Antonelli negyedik, George Russell hatodik lett a szabadedzésen.
A vb-címért versengő trióból Verstappen lemaradása 12 pont az éllovas Norristól, akit 16 pontos hátránnyal követ az összetett harmadik helyén Piastri.
Abu-Dzabiban magyar idő szerint 14 órakor kezdődik a második szabadedzés.
Eredmények,
1. szabadedzés:
1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:24.485 perc
2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:24.493
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:24.501
4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:24.608
5. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1:24.629
6. George Russell (brit, Mercedes) 1:24.733
A további program:
2. szabadedzés
14.00 szombat:
3. szabadedzés 11.30
időmérő edzés 15.00
vasárnap:
futam 14.00