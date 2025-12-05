Norris volt az első szabadedzés leggyorsabbja

A világbajnoki pontversenyt vezető Lando Norris, a McLaren brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj pénteki első szabadedzésén, amelyen a vb-címért még szintén küzdő csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri nem vett részt.

A McLaren brit pilótája, Lando Norris és a Red Bull Racing holland pilótája, Max Verstappen őrült tempót diktáltak

A pályafutása első vb-trófeájára hajtó Norris mögött a címvédő és ötödik vb-győzelméért küzdő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett másodikként, lemaradása viszont mindössze nyolc ezredmásodperc volt a legjobb köridőtől. Piastri helyett ezen a gyakorláson Pato O'Ward, a McLaren ír származású mexikói pilótája kapott lehetőséget körözni az F1-es autóval.

A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton szintén nem ült autóba az első pénteki tréningen, helyette Arthur Leclerc gyakorolhatott a Ferrarival. A csapat másik versenyzője, az idősebbik Leclerc, Charles a harmadik pozícióban végzett.

A Mercedesnél nem kaptak lehetőséget a feltörekvő pilóták, Andrea Kimi Antonelli negyedik, George Russell hatodik lett a szabadedzésen.

A vb-címért versengő trióból Verstappen lemaradása 12 pont az éllovas Norristól, akit 16 pontos hátránnyal követ az összetett harmadik helyén Piastri.

Abu-Dzabiban magyar idő szerint 14 órakor kezdődik a második szabadedzés.

Eredmények,

1. szabadedzés:

1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:24.485 perc

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:24.493

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:24.501

4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:24.608

5. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1:24.629

6. George Russell (brit, Mercedes) 1:24.733

A további program:

2. szabadedzés

14.00 szombat:

3. szabadedzés 11.30

időmérő edzés 15.00

vasárnap:

futam 14.00