Norris végzett az élen a második szabadedzésen is

A világbajnoki pontlistát vezető Lando Norris, a McLaren brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj pénteki második szabadedzésén is, majdnem négy tizedmásodperccel megelőzve a címvédő és az ötödik vb-diadalára hajtó Max Verstappent, a Red Bull holland versenyzőjét.

A McLaren brit pilótája, Lando Norris végzett az élen a második szabadedzésen

A vb-trófeáért még szintén küzdő ausztrál Oscar Piastri - Norris csapattársa - az első gyakorlástól eltérően ezúttal már körözhetett a pályán, de csak a 11. időt futotta meg. Norris és Verstappen mögött George Russell, a Mercedes brit versenyzője fejezte be a tréninget a harmadik helyen.

A Ferrarik tovább szenvednek, a monacói Charles Leclerc nyolcadik, a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton pedig csupán 14. lett az edzésen.

A vb-címért versengő trióból Verstappen lemaradása 12 pont az éllovas Norristól, akit 16 pontos hátránnyal követ az összetett harmadik helyén Piastri.

Az idényzáró versenyhétvége hivatalos programja szombaton 11.30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik.

Eredmények, 2. szabadedzés:

1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:23.083 perc

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:23.446

3. George Russell (brit, Mercedes) 1:23.462

4. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:23.501

5. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1:23.550

6. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 1:23.570

korábban:

1. szabadedzés:

1. Norris 1:24.485 perc

2. Verstappen 1:24.493

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:24.501

4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:24.608

5. Hülkenberg 1:24.629 6. Russell 1:24.733

A további program:

szombat:

3. szabadedzés 11.30

időmérő edzés 15.00

vasárnap:

futam 14.00