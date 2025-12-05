Autó-motor
Norris végzett az élen a második szabadedzésen is
Lewis Hamilton a mezőny végén kullogott
A vb-trófeáért még szintén küzdő ausztrál Oscar Piastri - Norris csapattársa - az első gyakorlástól eltérően ezúttal már körözhetett a pályán, de csak a 11. időt futotta meg. Norris és Verstappen mögött George Russell, a Mercedes brit versenyzője fejezte be a tréninget a harmadik helyen.
A Ferrarik tovább szenvednek, a monacói Charles Leclerc nyolcadik, a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton pedig csupán 14. lett az edzésen.
A vb-címért versengő trióból Verstappen lemaradása 12 pont az éllovas Norristól, akit 16 pontos hátránnyal követ az összetett harmadik helyén Piastri.
Az idényzáró versenyhétvége hivatalos programja szombaton 11.30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik.
Eredmények, 2. szabadedzés:
1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:23.083 perc
2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:23.446
3. George Russell (brit, Mercedes) 1:23.462
4. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:23.501
5. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1:23.550
6. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 1:23.570
korábban:
1. szabadedzés:
1. Norris 1:24.485 perc
2. Verstappen 1:24.493
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:24.501
4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:24.608
5. Hülkenberg 1:24.629 6. Russell 1:24.733
A további program:
szombat:
3. szabadedzés 11.30
időmérő edzés 15.00
vasárnap:
futam 14.00