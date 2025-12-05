Max Verstappen a fújolástól a rajongásig

Elkezdődött a 2026-os Forma 1-es szezon utolsó hétvégéje Abu Dhabiban. A tét nem kicsi, hiszen még mindig három versenyző küzd a világbajnoki címért. Jelenleg a legjobb helyen Lando Norris áll, de szorosan a nyomában van Max Verstappen, míg a másik McLarenes Oscar Piastri is harcban van még a bajnoki trófeáért.

Még tisztán emlékezhetünk az előző évre, amikor Verstappen magabiztosan megnyerte a világajnoki címet. Az elmúlt években a holland olyan előnyt és magabiztosságot szerzett, amihez természetesen kellett a jó autó is, amivel szinte megközelíteni sem igazán tudták. A sportágban örök érvényű mondat, hogy az első ellenfeled mindig a csapattársad, ha őt megvered, akkor az már egy nagy lépés. Verstappen ezt könnyen megtette, amit jól bizonyít, hogy az elmúlt években több versenyzőt is elfogyasztott. Legutóbb kedden jelentették be Yuki Tsunoda távozását, aki nem tudta felvenni a versenyt a többszörös világbajnok hollanddal.

Verstappen az elmúlt években nem csak trófeákat, győzelmeket, leggyorsabb köröket és világbajnoki címeket nyert, de többször vádolták azzal, hogy csak az autója miatt szerepel jól. Ennek hangot is adtak. Elég csak a közönség reakcióira gondolni egy-egy díjátadón vagy a közösségi médiában megjelenő kommentekre.

Ez az év fordulópontot hozott a holland életében és nem csak azért, mert apuka lett, de a pályán is elnyerte sok-sok szurkoló támogatását. A Red Bull idei autója egyáltalán nem a legjobb, sőt a legjobbak közé is nehéz lenne sorolni. Ennek ellenére Verstappen rendszeresen fogalmazzunk úgy varázsolt, amikor senki sem számított rá és az eredmények sem ezt jósolták szerzett pole pozíciót vagy éppen értékes helyezéseket. Mindenki azt gondolta, hogy a szezon közben hirtelen elküldött Christian Horner csapatfőnök csak ront majd a helyzeten, de a jelek szerint Verstappent semmi sem tudta kizökkenteni és magabiztosan kezdett a felzárkózásba. A szezon eleji botladozások után a holland folyamatosan fejlődött, ami elég volt ahhoz, hogy most, az utolsó hétvégén a világbajnoki cím egyik legnagyobb esélyese. A felzárkózás és a pályán mutatott küzdésnek köszönhetően rengeteg új szurkolója is lett, olyanokat is meggyőzött tehetségéről, akik eddig csak az autójának tulajdonították a sikereit.

Verstappennek az is előnye lehet, hogy ő már nyert világbajnokságot, tudja, hogy ez milyen nyomással jár és nem mellesleg neki már nincs vesztenivalója. Ellenben Lando Norris élete első világabjnoki címéért küzd, ugyanúgy, mint csapattársa Oscar Piastri. Hiába csapattársak, a két pilóta akár még egymást is akadályozhatja.

Egy dolog biztos. A hétvégén mind a három versenyző mindent bele fog adni és izgalmakból biztosan nem lesz hiány.