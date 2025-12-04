A Ford legnépszerűbb európai modellje követi a jól bevált receptet: jó arányok, szerethető karakter, sportos és divatos, de nem harsány megjelenés. Ez a Kuga, melyet ezúttal öntöltős és konnektoros hibrid hajtással is kipróbáltunk.

Motor, váltó

A hajtáslánc benzines része mindkét változatban a Toyota-féle 2,5 literes Atkinson-ciklusú motor. Ehhez a Ford saját fokozatmentes váltója csatlakozik, ami típusából adódóan kicsit nyúlós.

Ford Kuga PHEV Fotó: SportVerda

A PHEV 243 lóerős, 7,3 másodperc alatt gyorsul 100-ra, és csak elsőkerekes van belőle. A sima hibrid lehet összkerekes is, de a miénk fronthajtású volt, mely 180 lóerőt teljesít, és 9,1 másodperc alatt futja 0–100-at.

Ford Kuga FHEV Fotó: SportVerda

Ford Kuga PHEV Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?

Hiába erősebb a PHEV, azt sem izgalmas vezetni, inkább a nyugodtság jellemző rá is. Előzéshez viszont mindig van kellő tartalék mindkettőben, és az élénk gázreakciónak köszönhetően azonnal moccannak, ha kell. Alig észrevehető az átváltás a benzines (hibrid) illetve a teljesen elektromos üzemmód között.

Ford Kuga PHEV belső Fotó: SportVerda

Ford Kuga PHEV vezetési módok Fotó: SportVerda

A kormány egész pontos, masszív és jó fogású, a fordulókör kicsi, a 360 fokos kamerarendszer jó. Az automataváltó forgótárcsás kezelőszerve nem praktikus. A futómű kényelmes, de nem billegős, a hasmagasság viszont lehetne szellősebb. Főleg a PHEV esetében, mely földúton nyújt nagyobb szabadságot, mint egy átlagos kompakt.

Ford Kuga FHEV Fotó: SportVerda

Utastér

Belül klasszikus, jól használható ergonómia fogad. A 13,5 colos érintő-kijelző gyors és szép, bár a fizikai klímagombokat fájó szívvel engedjük el, a magyar nyelvű menü pedig továbbra is hiányzik. A hangrendszer igényesen szól, és a zajszigetelés is jó.

Ford Kuga PHEV hátsó ülések Fotó: SportVerda

Az AGR-minősítésű ülések kényelmesek és jól tartanak, a helykínálat bőséges. A hátsó lábtér nagyvonalú, az ülések tologatásával 412 litertől 553 literig variálható a szépen kárpitozott csomagtér.

Ford Kuga FHEV csomagtartó Fotó: SportVerda

Mennyit fogyaszt?

A PHEV 4,3 literes átlagfogyasztással zárta a tesztet, a sima hibrid 5,5 litert kért 100-on. Városban érzik magukat a legjobban, ott még a sima hibridben is tisztán elektromosan pörög le a kilométereknek fele.

Ford Kuga PHEV műszerfal Fotó: SportVerda

A PHEV-vel 300 km-ből 180-at mentünk így, és közben egyszer sem töltöttünk. A konnektorból betáplált mennyiség kb. 50 km-re elegendő, ezt három óra alatt szívja magába az akkumulátor.

Ford Kuga PHEV belső Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda