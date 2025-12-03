Világbajnokot avatnak

Hármas versenyfutás zajlik majd a vasárnapi Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíjon a pilóták világbajnoki címéért, a legnagyobb esélye az éllovas brit Lando Norrisnak van a végső sikerre.

A McLaren versenyzője a szezonzáró futam előtt 408 ponttal vezeti a mezőnyt, 12 ponttal szerzett eddig többet, mint a Red Bull címvédő holland pilótája, Max Verstappen, és 16-tal, mint saját csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri.

A 26 éves Norris áll tehát a „pole pozícióban”, s akkor szerzi meg pályafutása első vb-címét, ha:

- az első három között végez Abu-Dzabiban

- negyedik vagy ötödik lesz, de nem Verstappen nyer

- hatodik vagy hetedik lesz, de egyik közvetlen riválisa sem győz

- nyolcadikként ér célba, de Verstappen maximum harmadik lesz, Piastri pedig nem nyer

- kilencedik lesz és Verstappen nem zár az első három között, Piastri pedig nem nyer

- tizedik lesz vagy a top 10-en kívül végez, miközben Verstappen maximum negyedikként, Piastri pedig legfeljebb harmadikként ér célba.

A 28 esztendős Verstappen sorozatban ötödször lesz világbajnok, ha:

- nyer Abu-Dzabiban és Norris nem végez az első három között

- második lesz és Norris maximum nyolcadik, miközben Piastri nem győz

- harmadik lesz és Norris maximum kilencedik, miközben Piastri nem nyer.

A 24 éves Piastri megszerzi karrierje első vb-címét, ha:

- nyer és Norris legfeljebb hatodik

- második és Norris legfeljebb tizedik, miközben Verstappen nem zár az első három között.