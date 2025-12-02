2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Autó-motor

A McLaren szerződtette a Forma-2 bajnokát

Katarban biztosította be végső győzelmét

MH/MTI
 2025. december 2. kedd. 14:26
Megosztás

A Forma-1-es világbajnok McLaren szerződtette a friss Forma-2-es bajnok Leonardo Fornarolit, akit jövőre teszt- és fejlesztőversenyzőként alkalmaz – jelentette be a wokingi istálló.

A McLaren szerződtette a Forma-2 bajnokát
Leonardo Fornaroli a Lusail International Circuit pályán, Katarban, 2025. november 30-án.
Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A húszéves olasz pilóta a múlt héten, Katarban biztosította be végső győzelmét, egy körrel a zárás előtt. Az idény során eddig négy győzelmet aratott.

Fornaroli mellett a F2-ben harmadik holland Richard Verschoor is bekerült a McLaren fejlesztő programjába.

Az istálló pilótái, a brit Lando Norris és az ausztrál Oscar Piastri a hétvégén, Abu-Daziban az F1-es világbajnoki címért küzdenek majd, a harmadik ellenfelük a Red Bull holland címvédője, Max Verstappen.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink