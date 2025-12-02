Autó-motor
A McLaren szerződtette a Forma-2 bajnokát
Katarban biztosította be végső győzelmét
Leonardo Fornaroli a Lusail International Circuit pályán, Katarban, 2025. november 30-án.
Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A húszéves olasz pilóta a múlt héten, Katarban biztosította be végső győzelmét, egy körrel a zárás előtt. Az idény során eddig négy győzelmet aratott.
Fornaroli mellett a F2-ben harmadik holland Richard Verschoor is bekerült a McLaren fejlesztő programjába.
Az istálló pilótái, a brit Lando Norris és az ausztrál Oscar Piastri a hétvégén, Abu-Daziban az F1-es világbajnoki címért küzdenek majd, a harmadik ellenfelük a Red Bull holland címvédője, Max Verstappen.