„Mindenki ordított" vele, mégis jó döntést hozott

Sokszor imába foglalták már a nevét – ez most egy újabb emlékezetes győzelemmel öregbítette a hírnevét. A Red Bull stratégiai vezetője a Max Verstappent helyzetbe hozó döntésről.

Nem is volt kérdés, kinek van ott a helye Max Verstappen mellett a katari dobogón. A Red Bull a stratégiai vezetőjét, Hannah Schmitzet küldte fel a díjátadóra, hogy vegye át a győztes konstruktőrnek járó serleget. Ez a győzelem éppúgy volt az övé és az általa vezetett csoporté, mint Verstappené.

A vasárnapi versenyen a döntő fordulatot a 7. kör hozta el. Nico Hülkenberg balesete miatt pályára küldték a biztonsági autót. Bár korán volt, a kötött stratégiák miatt könnyebb volt számolgatni: ez volt az első alkalmas kör egy korai kiállásra.

Katarban a gumikkal kapcsolatos aggályok miatt egy szett garnitúrán csak 25 kört lehetett teljesíteni a versenyen. Mivel a futam 57 körös volt, könnyű volt kiszámolni: két 25 körös etap mellett 7 kör marad harmadik etapnak, vagyis a 7. kör az első, amikor már ki lehet úgy állni, hogy a korlátozás miatt ne kényszerülj kettőnél több kerékcserére - írta meg az M4Sport.

Hannah Schmitz és csapata is így gondolkodott, amikor a boxba hívták Verstappent a biztonsági autós jelzés pillanatában. A Viaplaynek nyilatkozva a futam után elárulta, ők már a verseny előtt eldöntötték, hogy így járnak el egy ilyen esetben.

„Ez volt a terv: mindkét autóval kiállni, ha a biztonsági autó a hetedik körben érkezik. Akkora előnyt jelent a biztonsági autó alatt kereket cserélni, amikor tudod, hogy kétszer kell kiállnod, hogy világos volt, hogy meg kell lépnünk. Szerintem sok csapat ugyanígy gondolta a boxutcában. A bevezető körön viszont hallottuk, hogy a McLaren kint marad. Mindenki ordított: »Biztos vagy benne? Biztosan ki akarsz állni?« Én pedig azt mondtam: »Igen, abszolút!«” – mesélte Schmitz.

Bár a tízből kilenc csapat a kiállást választotta, így a döntés nem volt olyan kirívó vagy furcsa, a pályán maradó McLaren esete azért megmutatta, másképp is lehetett volna dönteni. Ők azért tartották a pályán a két versenyzőjüket, mert első helyen haladóként nem reagálhattak, meg kellett tippelniük, hogy a mögöttük lévők mit fognak lépni. Abból indultak ki, hogy lesz, aki pályán marad, és ha így lesz, ők forgalomba kerülhetnek mögöttük.

Schmitzet megkérdezték, nem bizonytalanította-e el a McLaren lépése.

„Azt mondtam: »Nem, ez tényleg helyes döntés.« És amint láttam, hogy a többiek is kiállnak, tudtam, hogy helyes döntés volt. Noha így nem maradt semmi rugalmasságunk a második kiálláshoz, egyszerűen rendkívüli volt az időnyereség.”

A Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies szerint váratlan volt, hogy a McLaren más utat választott, mint ők és a többiek. „Igen, meglepődtünk. Mindig könnyű a verseny után megmondani, mi volt a helyes stratégia, de nagyon meglepődtünk, mert mi lényegében előre eldöntöttük, hogy ez lesz az első kör, amiben kiállunk, és meg fogjuk lépni. Nem tudom, mások hogyan gondolkodtak abban a pillanatban, de igen, mi nagyon meglepődtünk” – mondta a francia.

Schmitz a McLaren mentségére kiemelte, nekik két bajnokesélyes versenyzőjük van, és náluk a csapaton belüli egyenlőségre is figyelni kell a döntéshozáskor. „Ez nagyon nehéz helyzet, igazságosan akarják kezelni a két versenyzőt. Ebből profitálni tudtunk.”

A stratéga ezzel arra utalhatott, hogy miközben az élen álló Oscar Piastrival elsőként kellett dönteniük a kiállásról az egész mezőnyből, Lando Norrisnál még lett volna lehetőségük reagálni Verstappen döntésére, ha viszont megtették volna, azzal más taktikára állították volna a britet, és ez borította volna az egyenlőséget.

„Nagy tempóelőnyben voltak a mezőnyhöz képest, és talán abban bíztak, hogy elég nagy előnyt autózhatnak ki a kerékcseréig. Vagy talán csak aggódtak a huszonöt körös etaplimit miatt. Nem a McLarennek dolgozom, szóval nem tudom, de lehetséges” – mondta Schmitz.

A McLaren alighanem bánhatja, hogy nem nekik dolgozik. Schmitz társa, Will Courtenay jövőre viszont már nekik fog…