2025. december 7., vasárnap

Előd

Autó-motor

Piastri rajtolhat az élről

A 24 éves pilótának ez az idei, egyben pályafutása hatodik pole pozíciója

MH/MTI
 2025. november 29. szombat. 21:31
Frissítve: 2025. november 30. 8:46
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

Piastri rajtolhat az élről
Oscar Piastri, a McLaren Formula 1 Team versenyzője
Fotó: NurPhoto via AFP/Ahmad AlShehab

A 24 éves pilótának ez az idei, egyben pályafutása hatodik pole pozíciója.

A világbajnoki pontversenyben második helyen álló Piastri mellől legnagyobb riválisa és csapattársa, a vb-éllovas Lando Norris startolhat majd. A címvédő és négyszeres vb-győztes, a trófeáért még szintén versenyben lévő Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a harmadik rajtkockát szerezte meg.

Már az időmérő első szakaszában kiesett viszont a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton, aki csak a 18. pozícióból indulhat a Ferrarival, és szintén búcsúzott Cunoda Juki, a Red Bull japán pilótája, aki így bizonyosan nem tud majd segíteni Verstappennek a McLaren-versenyzőkkel zajló küzdelemben.

Jelenleg Norris előnye 22 pont Piastrival és 25 Verstappennel szemben.

Az 57 körös Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor rajtol el.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Lando Norris (brit, McLaren)

2. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

George Russell (brit, Mercedes)

3. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Isack Hadjar (francia, RB)

4. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

5. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

7. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

8. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

10. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

