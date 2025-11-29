Autó-motor
Piastri rajtolhat az élről
A 24 éves pilótának ez az idei, egyben pályafutása hatodik pole pozíciója.
A világbajnoki pontversenyben második helyen álló Piastri mellől legnagyobb riválisa és csapattársa, a vb-éllovas Lando Norris startolhat majd. A címvédő és négyszeres vb-győztes, a trófeáért még szintén versenyben lévő Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a harmadik rajtkockát szerezte meg.
Már az időmérő első szakaszában kiesett viszont a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton, aki csak a 18. pozícióból indulhat a Ferrarival, és szintén búcsúzott Cunoda Juki, a Red Bull japán pilótája, aki így bizonyosan nem tud majd segíteni Verstappennek a McLaren-versenyzőkkel zajló küzdelemben.
Jelenleg Norris előnye 22 pont Piastrival és 25 Verstappennel szemben.
Az 57 körös Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor rajtol el.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Lando Norris (brit, McLaren)
2. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
George Russell (brit, Mercedes)
3. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Isack Hadjar (francia, RB)
4. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
5. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
6. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
7. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
8. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
10. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)