Az autósok december 1-ig válthatnak biztosítót a kgfb-kampányban

December 1-ig válthatnak az autósok a kgfb-kampányban, amelyben az átlagdíj 30 ezer forint körüli összegre csökkent; a váltásra jogosult autósok többsége azonban minden évben a meglévő biztosítójának jövő évi szerződése mellett marad - közölték biztosításközvetítő cégek pénteken az MTI-vel.

A Netrisk.hu közleményében rámutatott, pár nap van csak hátra az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampányból, ami november végéig tart. A mostani kampány csak azokat az autósokat érinti, akik 2010 előtt vették a mostani autójukat és azóta is ők a tulajdonosok.

A jelenlegi szerződéseket december 1-ig lehet felmondani, míg az új szerződést december 31-ig lehet megkötni. A netrisk.hu adatai szerint az átlagdíj 30 ezer forint alá mérséklődött, ami 2,3 százalékos csökkenés éves szinten. A jelentős megtakarítási lehetőség ellenére a váltásra jogosult autósok mindössze 22 százaléka váltott a tavalyi kampányban, így öt érintettből négy többet fizet a kelleténél.

Ezt mutatja, hogy miközben a piaci árak lényegében stagnálnak, a biztosítót váltók átlagosan 14 százalékkal alacsonyabb díjra tudtak szerződni idén. Ezért a netrisk.hu szakértői szerint a határidő lejárta előtt érdemes néhány adat megadásával online összehasonlítani az ajánlatokat, hogy az autósok lássák mennyit takaríthatnánk meg.

Az Insura.hu kiemelte, jövő hétfőig mintegy 400 ezer személyautó üzembentartójának kell döntenie arról, hogy lecseréli-e év végi évfordulós kötelező biztosítását vagy sem. A biztosításközvetítő adatai alapján az új szerződések átlagdíja 32 900 forint, ezen belül az online kötések átlagdíja 32 400 forint volt, míg a meglévő biztosító által megajánlott átlagdíj csaknem 55 ezer forint volt.

Az Insura.hu-n keresztül lezajlott eddigi megrendelések szerint a biztosításukat lecserélők 65 százaléka a Genertelnél, a K&H-nál, valamint a Signalnál kötötte meg az új biztosítását. A közlemény idézte Kozma Gábort, az Insura.hu vezérigazgatóját, aki elmondta főként azoknak van esélye akár több tízezer forintot is megtakarítani egy jó váltással, akik az elmúlt években nem váltottak biztosítást és nem is okoztak baleseti kárt.

A többség azonban minden évben a meglévő biztosítójának (akár az ideinél magasabb összegű) jövő évi szerződése mellett marad. Vannak, akik nem találnak jobb ajánlatot, mások a magasabb díj ellenére is kitartanak a korábban kiválasztott biztosítójuk mellett. A legtöbben azonban nem is néznek utána a választható jövő évi díjaknak, így nem is adnak maguknak esélyt egy kedvezőbb szerződés megkötésére.

A törvény úgy rendelkezik, hogy az év végi évfordulós szerződéseknél legkésőbb december 1-jén éjfélig kell eljuttatni a felmondást a biztosítóhoz. Az előző évek tapasztalati alapján a kampány során váltók több mint 15 százaléka az utolsó 3 napban hozza meg a döntését.

Nekik ügyelniük kell arra, hogy ha a felmondásuk a hétfői határidőre nem jelenik meg időben a biztosítónál, automatikusan lecsúsznak a váltási lehetőségről és csak a jelenlegi kötelezőjüket viheti tovább jövőre a meglévő biztosítója által megállapított új díjon.