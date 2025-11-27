Új EU-s jogosítványok: digitális, szigorú és mindenhol érvényes

Életbe léptek az EU modernizált jogosítványszabályai és az eltiltások kölcsönös elismerése. A szabályok célja az EU útjain bekövetkező balesetek számának csökkentése, valamint az állampolgárok és hatóságok adminisztratív terheinek mérséklése. Csak tavaly 19 940 ember vesztette életét az EU útjain. Ez lassú, de folyamatos előrelépést jelez az EU „Vision Zero” (Nulla Halál) célja felé: 2030-ra a halálos és súlyos sérüléssel járó balesetek számának felére csökkentése, 2050-re pedig közel teljes megszüntetése, írta a Transport .

Az új szabályok több, a közlekedésbiztonságot jelentősen javító intézkedést tartalmaznak, többek között: 17 éves sofőrök EU-szintű kísért vezetési programját, valamint a kezdő sofőrök EU-szintű próbaidőszakát. Az eltiltások kölcsönös elismerése biztosítja, hogy a súlyos szabálysértést elkövető sofőrök következményekkel szembesüljenek, függetlenül attól, hogy hazájukban vagy más tagállamban vezettek-e. Ezen felül az EU digitális jogosítványokat vezet be, amelyek mobiltelefonon vagy más digitális eszközön elérhetők, és az egész EU területén használhatók.

A fenntartható közlekedésért és turizmusért felelős biztos, Apostolos Tzitzikostas így nyilatkozott:



"Ma jelentős előrelépést teszünk a jogosítványrendszer modernizálásában, és az elfogadhatatlan számú halálesetek csökkentésében az EU útjain. Minden élet, amelyet elveszítünk az útjainkon, egy élet túl sok. Az új szabályaink közelebb visznek minket a Vision Zero célhoz – nulla haláleset és súlyos sérülés 2050-re az EU útjain."

Digitális jogosítványok

Az új irányelv teljesen digitális jogosítványt vezet be, amely mobiltelefonon vagy más digitális eszközön érhető el. A jogosítvány az EU Digitális Identitás Tárcába kerül kiadásra. Ez leegyszerűsíti az adminisztratív folyamatokat az állampolgárok és a nemzeti hatóságok számára, valamint jelentősen megkönnyíti a jogosítvány cseréjét, megújítását és más tagállamba történő átvitelét. Egy rövid átmeneti időszak után minden tagállamban alapértelmezettként digitális jogosítványt bocsátanak ki. Azonban a fizikai jogosítvány továbbra is igényelhető, különösen azok számára, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, vagy akiknek szükségük van a fizikai dokumentumra (például harmadik országokba utazáskor, ahol a digitális jogosítványt nem ismerik el).

17 éves sofőrök kísért vezetési programja

Az új irányelv EU-szintű kísért vezetési programot vezet be 17 éves személyautó‑sofőrök (B kategória) számára. A kísért vezetés bizonyítottan jelentősen javítja a közlekedésbiztonságot. A tagállamoknak lehetőségük lesz a program kiterjesztésére 17 éves teherautó‑sofőrökre is (C1, C1E és C kategória), feltéve, hogy teljesítik a program feltételeit, és a program kölcsönösen elismerésre kerül a résztvevő tagállamok között. Ez az intézkedés csökkenti az úgynevezett „iskolapadból a volánhoz” rést, és elősegíti, hogy több fiatal vonzódjon a teherautó‑sofőri szakmához.

Szigorúbb szabályok a kezdő sofőrök számára

Az új irányelv legalább kétéves próbaidőt vezet be a kezdő sofőrök számára, amely alatt szigorúbb szabályok és szankciók vonatkoznak rájuk az egész EU területén. Ez különösen fontos, mivel a fiatal sofőrök mindössze a teljes gépjárművezetők 8%-át teszik ki, de minden öt halálos balesetből kettőben olyan vezető vagy motoros szerepel, aki 30 év alatti.

A vezetési alkalmasság szisztematikus ellenőrzése

A jogosítvánnyal rendelkező vezetők alkalmasságát a jövőben rendszeresebben ellenőrzik. Az új irányelv előírja, hogy a vezetőket minimálisan önértékelő teszt kitöltésére kötelezzék a jogosítvány kiadásakor, minden megújításnál, vagy más, nemzeti szinten kialakított értékelési rendszerek szerint.

A sérülékeny közlekedők védelme

A gyalogosok, kerékpárosok, e-rollerezők és más mikromobilitási eszközök használóinak védelme érdekében az új szabályok a képzési és vizsgakövetelményeket úgy alakítják, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon ezen csoportok biztonsága.

A jogosítvány-szabályok összhangba hozása a műszaki fejlődéssel

A vezetési jogosítványokra vonatkozó szabályok a járművek technikai fejlődéséhez és a nulla kibocsátású járművekre történő átálláshoz igazodnak. Például az új vizsgakövetelmények értékelni fogják a haladó vezetéstámogató rendszerek és más automatizált technológiák ismeretét és használatát.

Alternatív üzemű és speciális járművek vezetésének támogatása

Az új irányelv lehetővé teszi, hogy B kategóriás jogosítvánnyal alternatív üzemű járműveket, köztük 4,25 tonnáig terjedő (helyett 3,5 tonna) segély- és speciális járműveket vezethessenek. Ez figyelembe veszi, hogy az alternatív üzemű járművek gyakran nehezebbek az akkumulátor súlya miatt. Emellett a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező vezetők bizonyos célzott képzés vagy vizsga után nehéz lakóautókat is vezethetnek.

Az EU-s jogosítványok harmadik országokból származó jogosítványokért cseréje

Jelenleg az EU-ban kiadott, harmadik országból származó jogosítványokért cserélt EU‑s jogosítványokat a ‘70’ kód jelöli, és nem kötelező más tagállamoknak elismerniük, ha a jogosítvány birtokosa ott él. Az új irányelv biztosítja ezek kölcsönös elismerését azon harmadik országok esetében, amelyeknek hasonló a közlekedésbiztonsági rendszere az EU‑hoz.

Jogosítvány megszerzése anyanyelven

Az új szabályok lehetővé teszik, hogy a polgárok saját tagállamukban szerezzenek jogosítványt, ha a lakóhely szerinti tagállam nem biztosít tolmácsolást vagy fordítást az EU‑s nyelvükön, különösen az első B kategóriás jogosítvány megszerzésekor.

Az eltiltások kölcsönös elismerése

Az új irányelv biztosítja, hogy a súlyos szabálysértést elkövető sofőrök következményei az EU egész területén egységesek legyenek. A kölcsönös elismerés rendszere alapján az egyik tagállamban kiadott eltiltások érvényesek lesznek az EU minden tagállamában, például túlzott sebességtúllépés, ittas vezetés, vagy halálos baleset okozása esetén.

Következő lépések

Az új jogszabály már életbe lépett, és a tagállamokban négy év múlva lesz alkalmazható az átültetést követően, kivéve az alternatív üzemű járművekre és a kísért vezetési programra vonatkozó szabályokat, amelyek két és három év múlva lépnek életbe.