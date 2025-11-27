Súlyos döntést hozott Schumacher családja + VIDEÓ

A hét Forma-1-es világbajnoki címet nyert Michael Schumacher 2013 decemberében tragikus síbalesetet szenvedett, melyet követően az orvosok mesterséges kómába helyezték. A német legenda azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és a családja sem oszt meg róla szinte semmilyen információt.

Schumacher családja továbbra is nagyon védi a tragikus sorsú versenyző magánéletét, főként azok után, hogy rengeteg álhír jelent meg a hétszeres világbajnokról. A Ferrari korábbi pilótájának a családja korábban zsarolási kísérletek áldozata lett, a bizalmukkal többen is visszaéltek. Az F1-es legenda egykori menedzsere, Sabine Kehm szerint a Schumacher család ezek miatt még óvatosabb, az alkalmazottaktól nagyobb távolságot tart, és jobban megválogatja, kik látogathatják meg a síbalesetet szenvedett sztárt.

„Rendkívül aljasnak tartom, hogy egyesek hasznot akarnak húzni a szenvedésükből, ezért érthető, hogy a család keményebb álláspontot képvisel szerettei védelméért. Corinna egyre elkeseredettebben figyeli az eseményeket” – mondta a Mick Schumacher pályáját is egyengető Kehm.

Külföldi sajtóhírek szerint Michael Schumacher bizalmi köre mindössze kilenc főre csökkent.

Ehhez tartozik a német pilóta felesége, Corinna, két gyermekük, Mick és Gina-Maria Schumacher, valamint Kehm, és még további öt személy. A legendás versenyzőt korábbi főnökei, Jean Todt és Ross Brawn, egykori versenyzőtársai közül pedig Gerhard Berger, Luca Badoer és Felipe Massa látogathatják.

A Ferrari ikonikus pilótájáról nemrég olyan hírek is terjedtek, hogy az állapotával kapcsolatban pozitív fejlemények érkeztek, valamint egy sokkoló történet is napvilágot látott, miszerint az egyik áplónőjét megerőszakolhatta egy ausztrál autóversenyző, írja az Origo.