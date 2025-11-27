Ha ezek nincsenek az autóban, akár a forgalomból is kivonhatják

A mindennapi vezetés során sokaknak szinte eszébe sem jut, hogy egy közúti ellenőrzés során nem csak szondáztathatnak, hanem a csomagteret is alaposan szemügyre vehetik a rendőrök. Általában ekkor jön a hidegzuhany, hogy az autó kötelező tartozékai közül valami hiányzik, és ez az esetek többségében súlyos bírsággal jár, számolt be róla a Feol .

A magyar jogszabályokban pontosan meg van határozva milyen kötelező tartozéknak kell az autóban lenni. Ezek azt a célt szolgálják, hogy egy esetleges balesetkor, vagy műszaki hiba eseték megakadályozzák hogy a probléma tovább fokozódjon.

Milyen kötelező tartozékokat ír elő a jogszabály?

Természetesen a legfontosabb, hogy legyen az autóban B típusú egészségügyi doboz, amelynek tartalmaznia kell steril kötszereket, mull-lapokat, háromszögletű kendőt, ollót, gumikesztyűt, mentőfóliát és egyéb alapvető elsősegélynyújtási kellékeket. Fontos, hogy a feltüntetett lejárati idő után cserélni kell az elsősegély dobozt, ellenkező esetben közúti ellenőrzésnél bírság szabható ki.

Elakadás jelző háromszög: Ritkán kell, de akkor életet menthet

Ez az eszköz a biztonságos várakozást szolgálja, ennek hiánya akár tragédiával végződhet egy-egy helyzet. Két évvel ezelőtt egy nagymama és unokája vesztette életét, miután defektet kaptak, és elütötte őket egy kamion. Ha kihelyezték volna az eszközt, talán még ma is élhetnének. A háromszöget az autó mögé kell kihelyezni, autópályán 250–500 méterre, lakott területen kívül 150–250 méterre, lakott területen belül: 50–100 méterre.

Láthatósági mellény: Látni és látszani

Ha meg kell állnunk közel az úttesthez, éjszaka, rossz látási viszonyok mellett kötelező a láthatósági mellény viselése. Érdekesség, hogy a szabály szerint a mellényt nem a csomagtartóban, hanem az utastérben kell tartani, valamint érdemes többet is, hogy minden utas számára jusson.

Milyen esetben szabható ki büntetés ha nincsen meg valamelyik kötelező felszerelés?

Ha hiányzik, vagy hiányos valamelyik fent említett kiegészítő, a rendőr három eljárás szerint bírságolhat, vagy szóbeli figyelmeztetésben részesíthet. A helyszíni bírság összege 5-től 50 ezer forintig terjedhet. Visszaesőként viszont szabálysértési eljárás is indulhat. Legsúlyosabb esetben, ha a jármű súlyosan nem alkalmas a közlekedésre, például több kötelező felszerelés hiányzik, vagy életveszélyes állapotú, akkor a rendőr leveheti a rendszámot és ideiglenesen kivonhatja a forgalomból.

Nem kötelező, de ajánlott autós kiegészítők

Sokan abban a tévhitben vannak, miszerint a pótkerék és a hozzá tartozó kiegészítők (emelő,kerékkulcs,defektjavító készlet) is kötelező tartozékok. A mai modern autók többségében gyárilag a legtöbb esetben is csak mankókerék, vagy defektjavító készlet található, így a hatóságok ezt nem nézik az átvizsgáláskor. Téli utazás során ajánlott a hólánc, a jégkaparó és a téli ablakmosó folyadék. Az egyik leghasznosabb ilyen plusz kiegészítő a tűzoltó készülék lehet amivel másoknak is nagyban tudunk segíteni, hogy elkerüljük a bajt.