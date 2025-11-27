A motorosok biztonsága az első

Idén 30 éve debütált sorozatgyártásban a Bosch első, motorkerékpárok számára fejlesztett ABS-rendszere, azóta a vállalat folyamatosan fejleszti a kétkerekű járművek biztonsági technológiáit – derül ki a sajtóközleményből.

Kutatási eredmények szerint a Bosch blokkolásgátló (ABS) és stabilitásvezérlő (MSC) rendszerének együttes alkalmazásával a személyi sérüléses motorosbalesetek több mint 30 százaléka megelőzhető vagy enyhíthető lenne. A Bosch innovatív hajtásláncaival, intelligens vezérlési rendszereivel és fejlett akkumulátor-megoldásaival tovább erősíti szerepét a motorkerékpárok piacán.

Az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek köszönhetően ma már számos kulcsfontosságú technológia teszi sokkal biztonságosabbá a motorozást, miközben megállíthatatlannak tűnik az elektromos meghajtás térnyerése is a kétkerekűek piacán.

30 éves és folyamatosan fejlődik a Bosch motorkerékpáros ABS-technológiája A Bosch 1995-ben vezette be a piacra első, sorozatgyártásra kész, motorkerékpárok számára fejlesztett ABS-rendszerét, amely jelentős mérföldkőnek számított a motorosbiztonság fejlődésében.

A blokkolásgátlós fékrendszer – az autók után – a motorkerékpárok világában is hódító útjára indult, sorozatgyártásban a Kawasaki GPZ1100 ABS ikonikus modelljében debütált. Azóta a Bosch folyamatosan fejleszti a kétkerekűek biztonsági technológiáit.

Nemcsak hasznos, sok országban kötelező is az ABS Ma már az ABS kiemelt szerepe nemcsak az egyre fejlettebb Bosch technológiákban, de a nemzetközi szabályozásban is visszaköszön. Az Európai Unió 2016-ban kötelezővé tette az ABS-t a 125 köbcentiméter feletti motorkerékpárokon, a világon elsőként pedig Szingapúrban 2027-től minden új motorkerékpár esetében – beleértve a 125 köbcentiméter alattiakat is – előírják az ABS alkalmazását. Ezek a lépések is rámutatnak arra, hogy a motorosok védelme és biztonsága világszerte egyre fontosabb.

A Bosch 2007-ben létrehozta kétkerekűekre specializált saját biztonságtechnológiai kompetenciaközpontját Japánban, majd sorra vezette be egyre fejlettebb ABS-rendszereinek újabb generációit kis, közepes és nagy teljesítményű motorokhoz. „A Bosch küldetése már 30 éve egyértelmű: az innováció, a precizitás és az intelligens technológiák segítségével biztonságosabbá tenni a motorozást” – mondta Geoff Liersch, a Bosch Two-Wheeler & Powersports üzletágának vezetője.

Bosch-kutatás: 30 százalékkal kevesebb lehetne a motorosbaleset

A Bosch egyik legkifinomultabb motorosbiztonsági megoldása a motorkerékpár-stabilitásvezérlés (MSC, Motorcycle Stability Control). Ez a rendszer kulcsfontosságú védelmet nyújt azokban a helyzetekben, amikor a motorosok különösen sérülékenyek, például kanyarodáskor vagy dinamikus manőverek során.

Az MSC másodpercenként akár százszor is kiértékeli a jármű dinamikáját azért, hogy szabályozni tudja a fékezést és a gyorsítást még akkor is, amikor a motorkerékpár döntött helyzetben halad a kanyarban. A kanyarodási funkciókon túl a Bosch folyamatosan fejleszti az MSC további képességeit, például a hátsókerék-emelkedésgátlást, az emelkedőn való elindulást segítő rendszert, vagy a hátsó kerék megcsúszás-szabályozást. A Bosch egy tanulmánya szerint az ABS és MSC rendszereket együttesen alkalmazva a személyi sérüléssel járó motorosbalesetek több mint 30 százaléka megelőzhető vagy enyhíthető lenne.

Digitális útlevél az akkumulátoroknak, akkuikrek a felhőben

Egy 2027 februárjától hatályba lépő európai uniós szabályozás az elektromos járművek akkumulátoraira is kötelezővé teszi az ún. digitális útlevelet, amire a Bosch új technológiai megoldást kínál.

A digitális akkumulátor-útlevél (Digital Battery Passport) többek között az akkumulátor gyártási adatait, az életciklusa során gyűjtött adatokat és az újrahasznosításra vonatkozó információkat tartalmazza. Ez a rendszer átlátható tájékoztatást biztosít minden érintett számára az akkumulátorról és annak állapotáról.

Szintén újdonság a Bosch felhőalapú akkumulátorszolgáltatása, a Battery in the Cloud, amelyet arra terveztek, hogy a motorkerékpár-gyártók folyamatosan figyelemmel kísérhessék, előrejelezhessék és optimalizálni tudják az akkumulátorok állapotát. Ez az innovatív rendszer digitális akkumulátor-ikret hoz létre a felhőben, amely a valós akkumulátor állapotát fejlett adatfeldolgozással és MI-alapú modellek segítségével tükrözi.

Így a terhelési tényezők korán felismerhetők, jelentősen csökkenthetők a meghibásodások és meghosszabbítható az akkumulátor élettartama.