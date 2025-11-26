Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzött a rendőrség az országos közlekedésbiztonsági akció keretében múlt héten - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon szerdán.

A Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján november 17. és 23. között elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálták.

A tehergépkocsik ellenőrzése során a vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 239 alkalommal, a jármű- és rakománybiztonsággal összefüggésben 298 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 163 alkalommal kellett intézkedni. A tehergépkocsi-vezetők ellenőrzése során 8-szor merült fel ittas vezetés gyanúja, 333 esetben a jármű vezetője, illetve utasa nem használta a passzív biztonsági eszközt, 867 jármű vezetője pedig túllépte a megengedett legnagyobb sebességet.

Az autóbuszok ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 11 alkalommal, a jármű- és rakománybiztonsággal összefüggésben 1 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 12 alkalommal kellett intézkedni. Az ellenőrzött autóbuszok vezetői 7-szer nem használták a passzív biztonsági eszközt, 8-an pedig túllépték a megengedett legnagyobb sebességet. Az autóbusz-vezetők ellenőrzése során 1 esetben merült fel ittas vezetés gyanúja - számolt be róla a rendőrség.